Después del paro, el servicio de colectivos se normaliza en Paraná

Los choferes cobraron lo adeudado y el servicio de colectivos ya es normal, tanto en la ciudad de Paraná como en el área Metropolitana.

7 de agosto 2025 · 19:01hs
Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

Gerónimo Flores

Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

La empresa ERSA informó formalmente ante la Secretaría de Trabajo que este jueves se abonó el total de los salarios atrasados a los choferes. En un primero momento, UTA Entre Ríos levantó el paro solo en los servicios que recorren el Área Metropolitana, mientras que después de las 18 se normalizó en la ciudad de Paraná.

Servicio normal en Paraná

De esta forma, comenzaron la circular las unidades en las distintas líneas de colectivos de la capital provincial (líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 16). Más temprano ya estaban en circulación las unidades que unen Paraná con San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Villa Fontana y Sauce Montrull (líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20, 22, 24 y AM).

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron que estaban impactando en las cuentas de los trabajadores el pago total a los choferes de líneas de Paraná.

La ciudad de Paraná y el área Metropolitana se vio afectada este jueves por un paro de choferes dispuesto por UTA, por “no haberse hecho efectivo la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de julio de 2025”.

