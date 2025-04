Descienden las ventas minoristas de la provincia

En el documento de la CAME, afirman: “Las ventas minoristas pyme aumentaron un 10,5% interanual a precios constantes. Sin embargo, esta mejora aún no logra compensar las fuertes caídas del año pasado, cuando las ventas retrocedieron -12,6% en marzo, acumulando un descenso del -22,1%. La demanda mostró limitaciones, especialmente en rubros no esenciales, mientras que algunos sectores estacionales lograron cierta recuperación gracias a eventos como el inicio del ciclo lectivo”.

Agregan, además, que en la comparación mensual se produjo un aumento del 0,1%, acumulando un 19,4% en el primer trimestre de 2025: “En marzo, las ventas estuvieron impulsadas por el cierre de la temporada de verano, el inicio de clases y acciones comerciales como promociones, cuotas sin interés y descuentos. Muchos comercios señalaron un leve repunte, aunque no completamente al nivel esperado para esta época. Persisten factores que limitan el consumo, como la falta de liquidez, aumento de costos operativos y la competencia informal o desde el exterior. Aun así, quienes ofrecieron variedad, precios accesibles o estrategias de venta lograron sostener su actividad”.

Análisis por rubro según la CAME

Al especificar por rubro, la Confederación describió: “En marzo, los siete rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas. El mayor incremento se detectó en Perfumería (+23,6%), seguido por Farmacia (+16,8%) y Alimentos y Bebidas (+13,7%). En el acumulado del trimestre, lidera Alimentos y Bebidas con un aumento de +25,3%”. Sin embargo, los comercios atravesaron un escenario complejo marcado por el aumento de costos operativos, impositivos y de alquileres, pocos clientes y dificultades para cubrir gastos fijos y reponer stock.

En este marco, aclaran: “La competencia de productos importados e informales, junto con una demanda contenida a pesar de las promociones, presionó los márgenes de rentabilidad, especialmente en sectores como el textil. De este modo, la adaptación, el uso de medios de pago financiados y las promociones se consolidaron como herramientas clave para sostener la actividad”.

caída de ventas minoristas Paraná.jpeg Foto: Camila Gomez / UNO

Situación provincial

En Entre Ríos, la situación del sector comercial tuvo un balance negativo, ya que las ventas en pequeños y medianos comercios disminuyeron.

En este marco, Marcelo Quiroga, referente provincial de la CAME y presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná (Cecip) explicó a UNO: “Si bien el informe de la CAME engloba el comercio en general del país, Paraná en particular ha registrado índices inferiores a los que ha reflejado la Confederación. No es marzo la excepción a la regla”.

Precisó: “El relevamiento que efectuamos desde el Cecip indica que son escasos los comercios que han registrado subas en sus ventas, de febrero a marzo. Y menos aún los que registran aumento de marzo 2024 a marzo 2025. Aún así, estos pocos comercios que no alcanzan a un 20% de los consultados, indican que medir un alza contra marzo del 2024 es manejar números irreales, ya que todos destacan que los primeros meses del 2024 fueron de los peores de los últimos años”.

“Conversaciones que mantuve con colegas de otras localidades me indican que la situación a nivel provincial no es la que se desea con respecto a la que se vive. Hay una pronunciada retracción en las ventas minoristas y varios colegas indicaron que las lista de precios de productores y mayoristas en marzo llegaron con aumentos que superan hasta cuatro veces el índice inflacionario marcado por el gobierno nacional”, sostuvo y sumó: “La recesión que vive aún el bolsillo del ciudadano de a pie, no permite evaluar en muchos casos el traslado de los aumentos a las vidrieras o góndolas, ya que venimos de bajas ventas que nunca se podrían revertir si aplicamos esos aumentos. Por lo tanto, el comerciante debe asumir ese aumento con la consiguiente caída en su rentabilidad. Sumado a la alta carga impositiva que registra aún la provincia y muchos municipios”.

Expectativas

El informe de la CAME a nivel nacional afirma que la perspectiva de los comerciantes es de “un optimismo moderado” para los próximos meses. Agregaron: “Si bien la mayoría espera una mejora en la situación económica de su empresa, persiste la cautela ante un entorno incierto y con señales mixtas. La estabilidad de precios, las acciones promocionales y una eventual recuperación del consumo son vistas como factores que podrían impulsar la actividad. Aun así, muchos señalan que el repunte será gradual y condicionado por el contexto general. La percepción sobre el futuro económico del país y del sector pyme también mejora, aunque con reservas”.

CAIDA DE VENTAS MINORISTAS PEATONAL PARANÁ.jpeg Foto: Camila Gomez / UNO

No obstante, la situación de los negocios de la provincia, según Quiroga, no es igual. En comunicación con este medio resaltó: “La perspectiva económica no es alentadora para el comercio en general para este 2025. El gobierno provincial no va a resignar un centavo de la alta carga impositiva que aplica a las pymes. Por otra parte, el gobierno nacional sigue enroscado en el berenjenal de la macroeconomía y sus peleas políticas, tratando por todos los medios que le cierren los números, sin aplicar medidas de fondo que tengan efecto inmediato en la reactivación económica que tanto se necesita. Es un combo muy negativo para la actividad comercial de toda de la provincia”.