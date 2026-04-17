Densa neblina en Paraná reduce la visibilidad y complica el tránsito

Paraná amaneció con una densa neblina que redujo la visibilidad a tres kilómetros y obligó a circular con precaución bajo control de tránsito.

Paraná inició este viernes con una densa neblina que cubre gran parte de la ciudad y redujo la visibilidad a aproximadamente tres kilómetros, generando complicaciones en la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana.

El fenómeno climático, habitual en esta época del año, afecta especialmente al microcentro y a los accesos principales.

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Ante esta situación, los vehículos circulan con precaución y las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad al conducir.

Precaución

Personal de tránsito se encuentra desplegado en las principales arterias para ordenar el flujo vehicular y asistir a los conductores, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar una circulación más segura.