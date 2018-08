Delfina y Susana, invisibles en medio de la avenida

Hace 3 meses aprovecharon una estructura de material de la plaza que separa la avenida de la calle Alem. Con bolsas, palos y cartón armaron una especie de carpa donde pasan las noches y se resguardan de las temperaturas extremadamente bajas de las últimas semanas, semanas que para quien sufre el frío en la calle se hacen mucho más largas. Para ellas la primavera no llega nunca.

En diálogo con UNO, contaron que sobreviven lavando y cuidando autos desde siempre, pero ahora lo hacen mayormente en calle Echagûe, donde el trabajo no abunda, por eso la cosa se empieza a poner cada vez más difícil. "No nos podemos alejar mucho, el otro día a ella le robaron la mochila con todas sus cosas." Utilizan los baños de la terminal, se turnan para no descuidar el hogar que armaron. De las ramas del árbol cuelgan algunas remeras y una canasta con pan. Sobre el cajón de verduras que usan de mesa hay restos de comida que se adivinan doblemente abandonados, un tomate con aspecto blancuzco y una bandeja plastica con un poco de arroz que en breve van a volver a la basura.