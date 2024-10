Decano de la UTN Paraná realizó una carta abierta a legisladores nacionales entrerrianos

Los magros salarios de nuestro personal docente y no docente en su mayoría están hoy por debajo de la línea de pobreza que el Indec mide mensualmente. En algunas Universidades ya se registra la migración de docentes, así como hombres y mujeres de la ciencia hacia otros empleos. Como sucedió en varias oportunidades y desde el tristemente célebre “vayan a lavar los platos” del ex ministro Cavallo, la Universidad y todo el sistema científico están siendo atacados de una manera inusitada.

Una Universidad que día a día cuenta con un presupuesto que no permite un funcionamiento óptimo, que pone en riesgo las funciones básicas y necesarias de la institución no puede más que poner en alerta a la población y constituir la prioridad de los representantes.

Ningún legislador y legisladora de nuestra provincia fue votada para destruir el sistema universitario. En nombre de la comunidad universitaria de UTN Paraná se exige la máxima responsabilidad ante un tema tan delicado. La corrección de los salarios docentes y no docentes de la Universidad y el aumento sensible del presupuesto es la garantía del futuro de nuestro país. No se puede tolerar la destrucción ante una falsa premisa de déficit cero. La educación, la alimentación, la salud deben ser las prioridades y un mandato moral hacia la política.