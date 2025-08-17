El Programa de Castración Municipal de Gualeguaychú continúa con su programa de castraciones gratuitas para perros y gatos.

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

La Municipalidad de Gualeguaychú continúa con su programa de castraciones gratuitas para perros y gatos, destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional. Los turnos se solicitan al 3446 543429, donde también se podrán solicitar las recomendaciones.

Cronograma

Lunes 18: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

Martes 19: Plaza de Barrio ATE 1 (Pablo J. Daneri y 27 de Junio).

Miércoles 20: Barrio Vicoer de Gualeyán M3 - C2 (Juan B. Justo 1010).

Jueves 21: Club Regatas (entrada al Camino de la Costa, Parque Unzué chico).

Viernes 22: CIC Médanos (3 de Caballería y Lisandro de la Torre).

Viernes 22 por la tarde: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 12.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.

Su finalidad es dotar a Gualeguaychú de un nuevo estatus de protección animal y de salud pública. El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.