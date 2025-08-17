La Municipalidad de Gualeguaychú continúa con su programa de castraciones gratuitas para perros y gatos, destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional. Los turnos se solicitan al 3446 543429, donde también se podrán solicitar las recomendaciones.
Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú
El Programa de Castración Municipal de Gualeguaychú continúa con su programa de castraciones gratuitas para perros y gatos.
Cronograma
Lunes 18: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).
Martes 19: Plaza de Barrio ATE 1 (Pablo J. Daneri y 27 de Junio).
Miércoles 20: Barrio Vicoer de Gualeyán M3 - C2 (Juan B. Justo 1010).
Jueves 21: Club Regatas (entrada al Camino de la Costa, Parque Unzué chico).
Viernes 22: CIC Médanos (3 de Caballería y Lisandro de la Torre).
Viernes 22 por la tarde: Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena).
Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.
El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 12.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.
Su finalidad es dotar a Gualeguaychú de un nuevo estatus de protección animal y de salud pública. El Programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.