Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

Se dio a conocer todo sobre el sorteo de esta jornada de domingo del Quini 6, controlá tu cartón y lo que debés saber. Pozo multimillonario.

17 de agosto 2025 · 22:56hs
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en la Argentina (mirá acá los resultados del sorteo 3.295). Conocé los resultados del sorteo y todo lo que tenés que saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Un apostador acertó los seis números del sorteo en el Siempre Sale y se llevó $209.397.636. 

Quini 6: los resultados del sorteo 3.296 del domingo 17 de agosto

Tradicional del Quini 6

43 - 07 - 06 - 30 - 02 - 40

El pozo quedó vacante con más de $ 1.380 millones.

La Segunda del Quini 6

28 - 26 - 35 - 34 - 33 - 25

El pozo quedó vacante con más de $ 1.694 millones.

La Revancha del Quini 6

44 - 22 - 17 - 12 - 40 - 04

El pozo quedó vacante con más de $ 606 millones.

Siempre Sale del Quini 6

11 - 17 - 10 - 05 - 24 - 34

Hubo 52 ganador, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 5 millones.

¿Qué es el QUINI 6?

Se trata de un juego poceado. Esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

