El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

En la clasificación para el US Mid Amateur, Ignacio Albónico embocó la pelota de un solo golpe desde unas 200 yardas.

Lo hecho por Ignacio Albónico es poco frecuente en la disciplina.

En una jornada que quedará grabada en su carrera deportiva, el golfista gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un hoyo en uno en Troy Burne en Hudson, Wisconsin, Estados Unidos. Fue durante la clasificación para el US Mid Amateur, uno de los torneos más prestigiosos del mundo para aficionados mayores de 25 años.

El triunfo quedó en manos del inglés Harrison Arnold con 69 golpes, seguido por los estadounidenses Yarri Bryn y Erik Bredesen.

Pero el gran momento de la jornada llegó en el hoyo 13, un par 3 de casi 200 yardas. Es decir, más largo que el promedio que es 160 yardas. Con un palo 6, Ignacio Albónico embocó de un solo golpe, un hecho poco frecuente en el golf y aún más en estas competencias.

El club registró la hazaña con un certificado oficial, consignando la distancia, el palo utilizado y la fecha, inscribiendo su nombre en la historia del lugar.

La felicidad de Ignacio Albónico

“Lo que ocurrió es algo muy poco probable en este deporte, y menos aún en competencias de alto rendimiento como esta, por lo que queda grabado en la historia del torneo y del club”, contó desde Estados Unidos a R2820, Albónico.

El golfista fue campeón del Club y de Entre Ríos en sus años de juventud y sigue practicando la disciplina.

Ignacio Albónico vive en Buenos Aires, desde hace más de 18 años, donde trabaja como ingeniero industrial y dirige una empresa de abastecimiento de gas natural y energía eléctrica para grandes industrias. Sin embargo, mantiene fuertes lazos con Gualeguaychú, donde vive su familia y donde comenzó a forjar su amor por el golf.