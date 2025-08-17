Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

El 26 de agosto, el Centro de Convenciones de Gualeguaychú reunirá a referentes del sector para debatir sobre innovación, identidad y estrategias.

El próximo 26 de agosto, Gualeguaychú recibirá a autoridades y referentes del sector turístico en el marco del Foro Provincial de Turismo 2025, una jornada organizada por la Municipalidad de Gualeguaychú , a través de la Subsecretaría de Turismo, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos.

El encuentro contará con la participación de representantes locales, provinciales y nacionales, en una propuesta que busca construir colectivamente un turismo entrerriano innovador, diverso y fortalecido.

“Este foro es una jornada pensada para el desarrollo. Queremos generar un espacio que inspire a cada destino a reconocer su potencial y a proyectarlo colectivamente, con tecnología, identidad y trabajo en red”, afirmó Fernando Zubillaga, subsecretario de Turismo de Gualeguaychú.

LEER MÁS: Turismo: en vacaciones el impacto económico superó los 86.000 millones de pesos en Entre Ríos

Paradigmas del turismo

La agenda del foro estará centrada en los nuevos paradigmas del turismo en el siglo XXI, analizando los cambios culturales, tecnológicos y de consumo que transforman la actividad a nivel global. Entre los ejes principales se destacan el rol estratégico de las agencias de viaje en la articulación de propuestas integrales, el posicionamiento de destinos, la dinamización de las economías regionales, el desarrollo del turismo gastronómico como vínculo entre identidad, tradición y producción local, y el turismo de naturaleza como herramienta para la conservación y el desarrollo sustentable.

Asimismo, se abordarán las oportunidades que ofrecen el marketing digital y las nuevas tecnologías aplicadas a la comercialización turística, con especial atención en la atención multicanal, la fidelización de públicos y la adaptación a nuevos hábitos de consumo. También habrá un espacio para destacar el crecimiento del enoturismo en Entre Ríos y su aporte a experiencias con identidad y sentido de pertenencia.

Formato

El formato del foro propone una experiencia integral: habrá transmisión en vivo, un espacio de streaming para entrevistas y detrás de escena, y una zona de food trucks con sabores locales. Además, marcas y emprendimientos regionales participarán con degustaciones, sorteos y actividades especiales. El cierre estará a cargo de un show del Carnaval del País, que dará un broche festivo y representativo de la identidad gualeguaychuense.

El Centro de Convenciones Municipal, sede del evento, ofrecerá un espacio óptimo para conferencias, paneles y encuentros informales que favorezcan la construcción de redes y el intercambio de ideas.

Con esta propuesta, la ciudad se posiciona como punto de referencia para el debate y la innovación en turismo, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de experiencias que fortalezcan la identidad entrerriana.

LEER MÁS: Turismo en Paraná: beneficios fiscales aprobados por el Concejo Deliberante

Cronograma: temas y referentes

- 8 – Acreditaciones

- 9 – Apertura oficial del 1° Foro Provincial de Turismo y participación de autoridades: Fernando Zubillaga, Mauricio Germán Davico y Jorge Diego Satto

- 9:30 a 10:15 – Charla: “Los destinos turísticos ante los nuevos paradigmas y desafíos del siglo XXI”- Carlos Esteban Bassan

- 10:30 a 11:30 – Panel: “Agencias de viaje. Rol e importancia en la venta de los destinos turísticos”- Adriana Baron, Osvaldo y Federico Villares, Erica Andrea Perrone.

- 12 a 13:30 – Panel: “Identidad gastronómica como impulsor de los destinos turísticos”- Quique Sobral, Matías Visconti, Federico García, Amaury González Sierra.

- 14 a 16:15 – Panel: “Turismo de naturaleza como motor de desarrollo sustentable. Casos de éxito y experiencias”- Malena Maroli, Lic. Fernando Laprovitta.

- 16:15 a 17 – Charla: “Posicionamiento y venta del destino. La importancia de la experiencia, calidad de servicio y política de atención”- Pablo Singerman

- 17:15 a 18 – Charla: “Marketing digital y nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al turismo. Estrategia y transformación” - Lic. Pedro Pablo Di Meo

- 18:15 a 19 – Charla: “Enoturismo en Entre Ríos. De la producción y degustación hacia la experiencia integral”- Carlos Monti, Patricia Molina Ruani

- 19 – Cierre con Show del Carnaval del País y degustación de vinos locales