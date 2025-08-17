Uno Entre Rios | La Provincia | pensiones

Se realizará una auditoría nacional de pensiones por invalidez laboral en Gualeguaychú

El Municipio de Gualeguaychú brinda asesoramiento y acompañamiento en el marco de la auditoría nacional de pensiones por invalidez laboral.

17 de agosto 2025 · 18:31hs
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) llevará adelante en Gualeguaychú una auditoría nacional de pensiones no contributivas por invalidez laboral, otorgadas en el marco de la Ley 13.478 y el Decreto 432/97. La revisión se enmarca en un operativo de alcance nacional que busca constatar el cumplimiento de los requisitos vigentes.

En nuestra ciudad, los controles se desarrollarán los días 27, 28 y 29 de agosto en el salón del Hotel Aguaý, a cargo de profesionales médicos prestadores de PAMI. Desde el Área de Accesibilidad e Inclusión de la Municipalidad se brinda asesoramiento y acompañamiento gratuito a quienes hayan recibido la citación.

Esta auditoría responde a un proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones durante gestiones anteriores. La causa penal mencionada en la carta documento no implica una denuncia directa a los beneficiarios, sino que fundamenta el llamado general al control. Desde el Municipio se remarca que no hay motivo de alarma, ya que la mayoría de las pensiones en la ciudad fueron correctamente otorgadas.

En los últimos días, más de 100 personas se acercaron al Área de Accesibilidad e Inclusión para recibir orientación. Su responsable, Marcelo Pighetti, y Gabriela Barreto, integrante del equipo, explicaron que el objetivo es garantizar transparencia y no retirar beneficios sin causa. Además, se activó un canal de coordinación con el Hospital Centenario para agilizar turnos médicos y facilitar la entrega de documentación.

Requisitos

La documentación solicitada incluye DNI, Certificado Único de Discapacidad (CUD, si se posee) y estudios médicos vinculados a la incapacidad laboral, preferentemente actualizados, sin ser obligatorio realizar nuevos estudios. También se recomienda llevar la documentación con la que se tramitó originalmente la pensión y solicitar constancia de asistencia.

En caso de no poder concurrir, se debe notificar a Andis a través de [email protected], WhatsApp +54 11 3910 1010 o teléfonos 011 4379 7630/7631, de lunes a viernes de 8 a 16 h. La normativa establece que solo la inasistencia reiterada y sin justificación podría derivar en la suspensión del beneficio.

El Municipio reafirma su compromiso de acompañar a cada beneficiario durante este proceso, brindando información clara y garantizando el acceso a derechos. Para más consultas, los interesados pueden dirigirse al Área de Accesibilidad e Inclusión de la Municipalidad.

