Cresto y Urribarri compartieron un acto en Concordia

peronismo concordia enrique cresto.jpg

Estuvieron el senador nacional Edgardo Kueider; el diputado provincial Julio Solanas; el ex gobernador Sergio Urribarri; el senador provincial Armando Gay; el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch; el titular de Anses Paraná, Gustavo Guzmán, el presidente del Consejo Departamental del PJ, Juan Carlos Cresto; intendentes y concejales del Departamento Concordia, dirigentes gremiales, concejales y concejalas concordienses e históricos referentes peronistas de diferentes localidades entrerrianas.

En la oportunidad, el diputado provincial Julio Solanas se sumó a las “felicitaciones a Enrique Cresto por esta idea de reconocer a mujeres y varones que han hecho historia en la ciudad y la provincia”.

Por su parte, el senador Kueider acentuó “la alegría que produce siempre concurrir a un acto peronista". Y agregó: "Vine a acompañar este evento tan importante de reconocimiento a la militancia y por supuesto acompañar al intendente Enrique Cresto, que nos está apoyando fuertemente, junto al gobernador Gustavo Bordet, en la lucha por Salto Grande, y por nuestros derechos energéticos en la represa”.

La militante social Irina Asrilevich, de Concepción del Uruguay, instó a “caminar las calles y abrazar al pueblo porque el peronismo reúne los valores de amor e igualdad y es quien escucha y contiene a quienes más nos necesitan”. En esa línea, puso en valor la tarea “del compañero Enrique Cresto que no anduvo con especulaciones y hoy recorre la provincia con la ilusión de hacer de Entre Ríos una provincia con más inclusión, más trabajo y más igualdad”.

peronismo concordia sergio urribarri.jpg

"Nos congregamos en Concordia para homenajear a don Enrique Tomás Cresto y evocar los 50 años de aquella victoria electoral de 1973, que se cumplen en coincidencia con este año en el que conmemoramos los 40 años de democracia", destacó Urribarri, por su parte. "Don Enrique Tomás Cresto fue protagonista de la construcción de nuestra provincia y de nuestro partido. Un militante con todas las letras, un visionario que vio trunco su proyecto político por el horror de la dictadura y que incluso pagó con su libertad", continuó.

"Quienes estamos hoy en la escena política debemos honrar con nuestros actos de cada día a figuras como la de don Enrique y las de hombres y mujeres que también fueron homenajeados. Debemos dar la cara, movilizar nuestras bases y militar sin descanso. Esa ha sido, es y será nuestra tarea", resaltó el exgobernador.

Ya en el cierre del encuentro, Cresto consideró fundamental “explicar realmente lo que representa el peronismo a los jóvenes". En ese sentido, sostuvo: "Hay muchos a los que no supimos transmitirle la base de nuestro movimiento y que los días más felices de la historia fueron cuando el peronismo fue gobierno. Si no hacemos eso a tiempo, las consecuencias las paga la gente que sufre los modelos de ajuste”.

“Hay que mantener la vigencia de nuestras banderas. La militancia partidaria hace que los jóvenes conozcan la historia y con ello todo lo que han conseguido los gobiernos peronistas y, en contrapartida, lo que ocurre con los modelos contrarios a los intereses de las mayorías. Por eso en esta oportunidad hubo una gran representatividad de dirigentes y militantes del justicialismo. Nosotros invitamos a toda la dirigencia y agradecemos la participación de muchos dirigentes que vinieron de toda la Provincia”, remarcó.

Reconocimientos

Entre los distinguidos hubo hombres y mujeres de toda la provincia, como Faustino Schiavoni; Carlos José Scelzi, que participó acompañado por su hijo Carlos María; el gremialista Miguel Pellandino; el ex presidente del PJ Concordia Faustino “Rabito” Pérez; el ex intendente de Estancia Grande, Esteban Lladós; la exdirigente de la CTA, “Beba” Tribulatti; Carlos Mazurier; el exdiputado nacional Luis Gay, cuya distinción fue recibida por su hijo Armando; también Eduardo y Didier Jourdan; el “Vasco” Etchemendy; “Monito” Guastavino; el ex coordinador de vecinales Genaro Maydana; Daniel Seca; “Lito” Barrientos y Oscar “Chule” Schurley, entre más de 30 referentes y militantes de diferentes localidades entrerrianas.

Se vivieron momentos de emoción en esta jornada, con los recuerdos e historias de vida de la militancia peronista en épocas del "luche y vuelve". También cuando los artistas locales Omar Kueider y Lorena Cora interpretaron la canción "Como la cigarra", de María Elena Walsh, mientras las pantallas reproducían fotos de momentos históricos del peronismo y la restitución democrática.

Los organizadores señalaron que la concurrencia de gente desbordó las instalaciones del San Martín a poco de iniciar la ceremonia principal, obligando al montaje de una improvisada logística de pantalla y sonido en el exterior, para que pudieran seguir el acto los militantes que no pudieron ingresar al club.