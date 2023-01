Covid-19 en Paraná: el índice de positividad es del 60%

Actualmente, el efector de la capital provincial hisopa solamente a personas mayores de 50 años, con factores de riesgo y personal de salud. "Al resto se lo diagnostica en base a criterios clínicos y epidemiológicos, como sucedió en otros momentos de la pandemia. Si un paciente reúne todas las características clínicas del virus y tuvo contacto con un positivo, se considera con coronavirus", aclaró.

En este sentido, informó que se recomienda un lapso de cinco días de aislamiento, que inician desde la aparición de los síntomas: "Generalmente las personas consultan entre 24 y 48 horas después de iniciar los síntomas y, una vez dado el alta, recomendamos no concurrir a lugares cerrados o con multitudes y recordamos que los contactos estrechos que no tengan sintomatología no deben aislarse".

hisopado hospital san martin coronavirus 3.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Por otro lado, el jefe de Guardia destacó que el 80% de los casos presentan cuadros leves o moderados, cuyos síntomas "se caracterizan por la rinitis, acreditado muchas veces al uso continuo de aire acondicionado o cambio de temperatura, dolor de garganta, cuadros de fiebre que duran más de 48 horas, decaimiento y pérdida del olfato". Giménez indicó que la gran mayoría de los contagiados suelen recuperarse en dos días y son pacientes que cuentan con dos, tres e incluso cinco dosis de la vacuna.

Al ser consultado por el volumen de internación, el jefe de Guardia dijo: "La semana pasada algunos pacientes ingresaron y habrán sido 15 personas, cuyos cuadros moderados precisaron oxígeno suplementario con máscara o nariguera. No tuvimos pacientes que ingresaron a respirador. Desde luego, se siente una gran diferencia teniendo en cuenta las anteriores olas de Covid".

Vacunación en Entre Ríos

En la provincia, continúa la campaña de vacunación encabezada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos. "Actualmente la vacuna de mayor predominancia es Moderna, que es una de las que más anticuerpos genera en el sistema", explicó Giménez, "entre más sintomatología desarrolla la persona tras la inoculación, más anticuerpos hace". Los indicios que mayormente se presentan tras la inoculación por Covid son: cuadros de fiebre de 24 horas que ceden con paracetamol y dolor o hinchazón en el brazo que recibió la vacuna. "No tenemos denuncias epidemiológicas de reacciones graves por esto", aclaró el jefe de Guardia.

vacunación Covid-19.jpg Por el aumento de casos de Covid-19, son más las personas que quieren vacunarse en Paraná. UNO/Juan Ignacio Pereira.

Finalmente, el profesional reflexionó en torno a la importancia de las vacunas y su influencia en la gravedad de los casos: "Podemos ver cómo se mitigó esta producción de pacientes y enfermedad en mucha gente. La vacuna no previene que la gente se infecte, sino que las complicaciones mermen. Así como avanza el virus, avanza la ciencia y la tecnología. Estamos en otra situación de lo que fue el inicio de la pandemia, que era una catastrófica".

