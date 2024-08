Conflicto del transporte: no hubo acuerdo y sigue el paro

En la audiencia de conciliación obligatoria celebrada este jueves, no se registraron avances significativos en el conflicto que enfrenta a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa Buses Paraná. La reunión, de la que también participó un representante de la Provincia, pasó a un cuarto intermedio para el lunes a las 10. Además, se confirmó que los choferes continuarán con el paro nacional hasta que se alcance un acuerdo.

Juan José Brito, secretario general de la UTA seccional Entre Ríos, expresó su frustración tras la audiencia: "Salimos como vinimos: no hay ninguna novedad ni hay solución. Las empresas aducen que tanto municipio como Provincia no le dan la plata que necesitan para afrontar esta paritaria. Salimos como vinimos: no hay ninguna novedad ni hay solución".