UTA Entre Ríos adherirá al paro nacional y no habrá colectivos

Momentos antes de la confirmación de la medida de fuerza, Alejandro Becic, abogado en UTA Entre Ríos, explicaba a UNO que no se podían dar certezas sobre la adhesión al paro nacional en la provincia: "El expediente judicial que tenemos en la provincia fija una conciliación obligatoria, por la que el gremio no puede hacer paro. Sin embargo, al tratarse de una huelga convocada por Fatap –es decir, a nivel nacional– es el Ministerio de Trabajo de la Nación es el que debe informar de una conciliación a nivel país. Hasta este momento (21.30) no se nos ha informado nada. Así que el paro nacional se mantiene”.

Becic había expresado: “Dependerá de cada chofer decidir si hacer paro o no. Como gremio provincial no podemos comunicar adhesión por la conciliación, pero si un trabajador quiere hacer paro no puede haber represalia, ya que está amparado por una medida nacional”.

Por último, el letrado llamó a la reflexión de los gobernantes: “Solucionar el tema del transporte está en sus manos. Las unidades se prenden fuego, se rompen seguido, los choferes cobran poco y se instala un discurso contra el trabajador, que no tiene la culpa del mal servicio".

Colectivos transporte público Paraná horarios.jpg

La medida de UTA

Desde la seccional Entre Ríos de UTA se recordó la negativa de acordar y se ratificó lo ya resuelto oportunamente como medida de acción gremial en aquellas provincias y municipios en los que no se hayan acordado salarios "disponiendo un cese de actividades por 48 horas durante los días 22 y 23 de agosto”.

FATAP había solicitado que el reclamo se encuadrase "en los términos de la Ley Nº14.786 y se dicte la conciliación obligatoria en los términos de los artículos 2 y 11 de la citada norma, con los alcances allí previstos, con el fin de preservar la paz social y posibilitar la urgente convocatoria a los poderes concedentes y los gobiernos provinciales con responsabilidad en la ejecución de los contratos de concesión y en el mantenimiento de la sustentabilidad de los sistemas de transporte, a fin de que la negociación y eventuales acuerdos que pudieran alcanzarse cuenten con la previsibilidad económica y financiera necesaria para garantizar el cumplimiento de aquellos en el marco de la buena fe negocial que debe presidir la negociación colectiva”.

Sin embargo UTA dispuso rechazar el pedido de encuadramiento del conflicto: "Se verifica una manifestación empresaria que no se condice con la representación del interés colectivo, con lo cual no debe ser considerada por la autoridad de aplicación. En atención a ello se ratifica cese de actividades por 48 horas durante los días 22 y 23 de agosto del corriente en aquellas jurisdicciones en las que no se hayan acordado los salarios al personal representado”, se indicó.