Concordia: vientos de 130 km/h hicieron volar el techo de una escuela

Tras el temporal del miércoles por la noche, la escuela Belgrano 57 de Concordia sufrió grandes daños edilicios y solicitan reparaciones urgentes.

El temporal que se desató en la noche del miércoles con ráfagas que superaron los 130 km/h dejaron daños en buena parte de la ciudad y una de ellas fue en la Escuela Belgrano 57 ubicada frente a la Terminal de ómnibus.

Entre las principales consecuencias se registró la voladura de parte del techo correspondiente al Nivel Inicial, situación que provocó además el colapso de una de las salas. También se produjo el desprendimiento de cenefas en aulas ubicadas en el primer piso.

El temporal también generó inconvenientes en los espacios exteriores de la institución. Se registró la caída de ramas sobre el patio de calle Hipólito Yrigoyen y en el sector utilizado habitualmente para las clases de Educación Física y los recreos de los alumnos.

Desde la institución señalaron además que, luego de la tormenta, se detectaron rajaduras en el Salón de Actos y en paredes de algunas aulas que dan hacia la Terminal de Ómnibus, algunas de las cuales, según indicaron, no se encontraban antes del fenómeno climático.

Otro de los inconvenientes se produjo en el sistema eléctrico. Un cortocircuito en el sector de Nivel Inicial afectó el suministro de energía de todo el establecimiento. A raíz de las filtraciones y del ingreso de agua, parte del material utilizado en las salas de Jardín resultó mojado y se registraron además filtraciones en las aulas ubicadas hacia el sector de la Terminal.

Recorrida de autoridades tras el temporal

Durante la jornada de este jueves, la escuela recibió la visita de autoridades y personal técnico para evaluar las consecuencias del temporal y determinar las acciones necesarias.

En el establecimiento estuvieron presentes la Supervisora de Nivel Inicial, personal de Arquitectura, el Supervisor de Zona, autoridades de Educación Primaria, el secretario y el director Departamental de Escuelas, quienes recorrieron las instalaciones y analizaron los daños.

También intervino personal de Seguridad e Higiene, dependiente de la Dirección Departamental de Escuelas. En paralelo, la institución informó que recibió materiales destinados a comenzar con el reemplazo de las cenefas y la reparación del techo afectado por la tormenta.