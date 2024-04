Concordia: trabajadores de la planta recicladora reclaman por sueldos atrasados

LEER MÁS: El gabinete de Francisco Azcué sumó una renuncia

Reciclaje Concordia.jpg

El jueves por la mañana los empleados se convocaron en el acceso a la planta, quemaron gomas y mostraron carteles en reclamo por los dos meses de sueldo atrasado. "No nos vamos a ir hasta que tengamos respuestas del intendente, porque no solo que hace dos meses no cobramos por nuestro trabajo, sino que además lo hacemos en las peores condiciones, con máquinas que están rotas, herramientas que no funcionan y a veces tenemos que poner de nuestros bolsillos para arreglar algo", manifestó Medina. Asimismo otra trabajadora destacó el mal estado de la planta: "Está todo roto, todo tapado de material, porque no pueden enfardar ni procesar".