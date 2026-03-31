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Concordia: comerciante ofuscada cargó contra inspectores municipales

La propietaria de un bar de Concordia realizó denunció hostigamiento constante de inspectores municipales "que le impiden trabajar y genear empleo"

31 de marzo 2026 · 09:23hs
La propietaria de un bar de Concordia realizó denunció hostigamiento constante de inspectores municipales que le impiden trabajar y genear empleo 

La propietaria de un bar de Concordia realizó denunció hostigamiento constante de inspectores municipales "que le impiden trabajar y genear empleo" 

La propietaria de minimarket de Concordia usó las redes sociales para denunciar "el permanente hostigamiento de inspectores municipales que le impiden desarrollar su actividad y generar empleo", a pesar de contar con las habilitaciones. La gota que colmó la paciencia de la mujer fue una amenaza de clausura que acercaron los dos inspectores que fueron escrachados.

Jésica Zárate usó duros términos para referirse a los trabajadores municipales y al intendente Francisco Azcué. Luego dijo tener videos y fotos de todas las veces que concurrieron al local y acusó a la inspectora "de querer coimas".

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En el video se escucha como la mujer expresa que "esto pasa en Concordia, la ciudad que tiene el más alto índice de pobreza del país. Hostigan a comerciantes que trabajan y dan empleo".

Además de denunciar un "hostigamiento sistemático" por parte de la Municipalidad de Concordia, la propietaria del minimarket expuso la crítica situación que atraviesa el comercio local frente a la economía, en general, y a las trabas impuestas por el área de Inspección General.

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Este testimonio marcó el inicio de la “Red de Comerciantes”, un espacio de unión nacido en Concordia con el fin de visibilizar los obstáculos burocráticos y las normativas que hoy impiden el normal desarrollo de la actividad económica y la generación de empleo.

En el video publicado por Concordia24Noticias y otros medios locales, la mujer cosechó mucho apoyo de sus conciudadanos.

Concordia Comerciante Inspectores
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