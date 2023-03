Concordia: reclamos por el servicio de residuos voluminosos

Desde el área dependiente de la línea gratuita 105 explicaron que muchas veces se ven desbordados por la alta demanda que requieren ante una ciudad que crece día a día. También indicaron que se coordina con los vecinos el día que corresponde a cada barrio para el paso del servicio. Con esto se busca que no se acumule residuos en la vía pública para que no se fomente la formación de microbasurales.

Franco Zanier, titular de la Línea 105 indicó que la oficina trabaja de lunes a viernes de 7 a 18, mientras que los sábados y domingos de 8 a 12. “El teléfono suena, puede ser que en algún momento estamos sobrecargados. Lo que tiene nuestra línea es que mientras estamos atendiendo sigue sonando. La gente piensa que no los estamos atendiendo y no es así. Son cinco las líneas que tenemos y no damos abasto”, dijo. Y agregó: “Los reclamos son un montón. El problema de los reclamos es la inmediatez, es ahí donde no estamos pudiendo cumplir en tiempo y forma”.

El funcionario precisó que la Línea 105 no solo recepciona pedidos por ramas caídas. “Primeramente es un teléfono gratis, entonces hay mucha gente que llama por un montón de cosas. Segundo que atendemos a la gente que por ahí no los atienden en alguna otra dependencia o no saben cómo llegar a distintos destacamentos de la municipalidad y nosotros les pasamos los teléfonos, les decimos cómo deben hacer, cómo armar un expediente”, contó en LT 15 Radio del Litoral.

Al mismo tiempo, Zanier expresó que entiende el enojo de la gente, pero volvió a pedir paciencia. “Dentro de la sociedad hemos logrado tener una imagen positiva y reconozco que a veces no podemos cumplir con las expectativas y la gente se enoja un montón. A veces no llegamos porque siempre hay un motivo, no porque nosotros no queremos hacernos cargo del problema. Hemos prometido cosas que no hemos podido cumplir y la gente se enoja más”, manifestó.

“Por ejemplo el martes hacemos la zona céntrica, hay días que tenemos 20 reclamos y hay otros que son 90. Imposible, no llegamos. Además, tiene que ver con el volumen de las ramas que sacan los vecinos. No es lo mismo poco que haber podado tres árboles y dejarlos en la vereda. Eso genera todo un conflicto porque no se puede dimensionar cuál es el volumen de ramas”, describió.

Por otra parte también evidenció otro problema que se genera ante la imposibilidad de llegar con la limpieza en tiempo y forma, que vincula al trabajo de los carreros. “Al vecino lo entiendo, porque nos dicen que vienen los carreros y les quieren cobrar. Justamente, yo no tengo nada contra el trabajo de los carros, pero ellos nos generan los peores microbasurales porque lo tiran a la vuelta. El pedido es que nos espere porque nosotros vamos a ir, pero la inmediatez genera enojo en la gente”, expresó.

En cuanto a los reclamos y pedidos más pedidos enumeró: “Lógicamente que por las ramas es el número uno, seguido de los microbasurales. Hay una cultura dentro de la sociedad concordiense que nos supera es que cuando aparece en alguna vereda algún basural se siguen tirando bolsas de basura, otros carros que tiran. Es un microbasural de forma inmediata. La gente de Higiene Urbana de la municipalidad no descansa, trabaja de lunes a lunes, todo el tiempo para juntar microbasurales”.

Por último, Zanier reflexionó e hizo un pedido. “Nosotros lo que le pedimos a la gente es que nos sigan llamando aunque no les cumplamos en ese momento. Que no nos dejen de llamar. No es que a nosotros se nos pase por más que estén en las planillas. Buscamos cumplirles a todos los vecinos. Nosotros nos esforzamos un montón y muchas veces terminamos llamando a la gente para escucharlos. Le ponemos la mejor voluntad, pero hay cosas que nos superan. Nosotros estamos para atender al vecino”, finalizó.