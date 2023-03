Concordia: insisten con un aumento en el boleto de colectivo

Daniel Lapalma, integrante de la Cámara de Transporte Urbano de Concordia, espera reunirse a corto plazo con los integrantes del Concejo Deliberante para plantear su necesidad de rever la tarifa. “Hace varias semanas hemos dejado una nota de pedido de reunión con los concejales para tratar este tema. El último aumento fue el 11 de noviembre y a la fecha hubo una variación importante de los costos para seguir con esta misma tarifa”, expresó.

“El petitorio no incluye un importe, la municipalidad está haciendo el estudio de costo, con ese estudio hecho por nosotros la tarifa debería estar muy por encima de los 100 pesos. La idea era aplicar la tarifa de 100 pesos a partir de marzo, pero no tuvimos respuestas. Hoy por hoy hay argumentos suficientes para poner una tarifa en 140, 150 pesos. La idea es conversar con los concejales y generar las posibilidades de ingresos para las empresas para desarrollar mejor la actividad. Hace tiempo no se invierte en unidades, solo estamos aguantando el servicio y la idea es acompañar con la inflación para no quedar tan retrasados”, precisó en declaraciones a LT 15 Radio del Litoral.

En este sentido, Lapalma indicó: “todavía no iniciamos las negociaciones, por lo que nos iremos para los primeros días de abril. Las necesidades son inmediatas, después tenemos que ver cuáles son los plazos del Concejo Deliberante”. En tanto que aseguró que con la actual tarifa“se está recontra atrasado. A los subsidios del mes de enero los cobramos la semana pasada con un poco de retraso. A pesar del incremento, todavía seguimos sin cubrir los costos. El problema es que todo sigue incrementándose todos los meses y los subsidios aumentan cada seis meses. La idea es mostrar el estudio de los costos y ver cómo se trabaja este detalle”.

Al mismo tiempo, el empresario aseguró que el servicio se viene cumpliendo con bastante normalidad. “Si tuviéramos mejores ingresos los coches se hubiesen renovado, en mejores condiciones. No se están haciendo las inversiones que se tienen que hacer, pero se hacen las básicas para que el servicio se siga manteniendo. Por suerte el pasaje acompaña, hay buena carga de pasajeros, ese es un detalle importante pero tenemos que acomodar la tarifa para mejorar día a día”, contó.

Colectivo Concordia.jpg En Concordia buscan subir el precio del boleto.

Toda la complicación económica también se vio reflejada en el pago de los salarios. Lapalma indicó que hubo un retraso en el abono de los sueldos, “pero dentro de lo posible se lo pudo cumplir el 9 de marzo. Tendríamos que haberlo pagado más adelante. Se paga con retraso”. Y agregó: “La actualización de paritarias se hizo en febrero y el incremento está acordado hasta mayo y en mayo se vuelven a abrir paritarias para el segundo semestre del año. Hoy un chofer tendría que estar cobrando 250 mil pesos por mes, pero por ahora no podemos llegar a cumplir con esas condiciones y por eso se pide el tratamiento de las tarifas para mejorar las condiciones”.

No obstante fue optimista en cuanto a la realidad y el futuro a corto plazo. “Hay indicadores que se ve un poco más de estabilidad que el año pasado, para esta fecha del año pasado había serios inconvenientes para comprar combustibles, este año el precio está más estable y tenemos ofertas. El año pasado teníamos que andar luchando para que los proveedores nos entreguen algunos pocos litros de gasoil. Este año hay ofertas de gasoil, y el año pasado escasez. Lo mismo sucedía con los neumáticos, el año pasado no había proveedores que nos quisieran vender y ahora ya tenemos dos o tres que nos están ofertando. Son buenos indicadores”.

Actualidad

Tras el pedido de la Cámara de Transporte de Pasajeros de Concordia al Concejo Deliberante, desde noviembre pasado la tarifa plana ascendió a los 85 pesos. Previamente, en agosto del 2022 se había realizado un incremento en 69,12 y desde la Cámara manifestaban su disconformidad, por lo que pedían un boleto en 100 pesos, cosa que no ocurrió.