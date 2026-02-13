Uno Entre Rios | Ovación | Miami

Detuvieron al periodista deportivo Quique Felman en Miami

El histórico movilero de TyC Sports, Quique Felman, permanece en una cárcel en Miami (Estados Unidos), mientras la Justicia define su situación .

13 de febrero 2026 · 21:05hs
 Quique Felman preso en Miami.

 Quique Felman preso en Miami.

El reconocido movilero de la señal TyC Sports, Quique Felman, se encuentra detenido en los Estados Unidos. La noticia generó sorpresas. Trascendió en las últimas horas, aunque el periodista estaría en la cárcel desde hace varios días.

Todo se terminó de exponer este viernes por medio de una publicación del periodista de espectáculos Ángel de Brito. Según mencionó, el comunicador estaría involucrado en una maniobra de lavado de activos. Sin embargo, otros medios remarcan que, de momento, su detención se debería por mantener una deuda con un casino.

union y san lorenzo no se sacaron ventajas en santa fe

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Defensa fue local ante Vélez.

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Quique Felman, detenido en Miami

Según De Brito, Felman fue interceptado hace dos semanas en Miami, ciudad a la que había viajado junto a su familia para disfrutar de sus vacaciones. El periodista de espectáculos mencionó una investigación por un esquema en el que periodistas, exjugadores e incluso personas vinculadas a la selección argentina invitaban a figuras del deporte a realizar “presencias en casinos”.

Estas invitaciones ocultarían condiciones estrictas: los invitados debían “jugar para otra gente”, tenían prohibido usar su propio dinero en el establecimiento y no podían consumir alcohol durante las apuestas. Todo, según la versión de De Brito.

De hecho, el periodista amplió luego que estarían involucrados, además de Felman, seis futbolistas, otros dos periodistas, un actor y un exparticipante de Gran Hermano. “Entre 3 mil y 20 mil dólares ganaban de comisión, según la fama”, aclaró.

“Lo hacían hace más de 10 años pero el fuerte había empezado en la Copa América de 2024 que fue en Estados Unidos. Ahí se empezó a masificar y a llenar de gente”, siguió.

Más allá de esta versión, el diario deportivo Olé también se refirió al tema, aunque sólo mencionó una aparente deuda de Felman con un casino. La detención se produjo en el estado de Florida.

Según el medio, la causa se originó por un episodio vinculado a una deuda en Las Vegas, Nevada. Mencionaron además que el periodista era consciente de la existencia de un proceso judicial en su contra antes de emprender el viaje, aunque no habría estimado que la gravedad del asunto derivaría en su captura inmediata al llegar a territorio estadounidense.

Actualmente, el periodista permanece en una cárcel de Miami a la espera de una definición por parte de un juez de Nevada. Se espera que la justicia determine si Felman deberá declarar o si podrá recuperar su libertad mediante el pago de una fianza, la cual se estima en 50.000 dólares.

Miami Estados Unidos tycsports Estados Unidos
Noticias relacionadas
Independiente ganó ante su gente.

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

San Miguel ganó en su presentación en el torneo.

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

El Turismo Carretera arranca su año en El Calafate.

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Portillo  ingresó en River a los 75 y a los 77, tras una disputa de pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

Ver comentarios

Lo último

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Ultimo Momento
Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Detuvieron al periodista deportivo Quique Felman en Miami

Detuvieron al periodista deportivo Quique Felman en Miami

Policiales
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Un día trágico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Ovación
Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Independiente superó a Lanús y mantiene el invicto

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas en Santa Fe

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

Vélez rescató un empate ante Defensa y se mantiene como puntero en la Zona A

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

La provincia
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

En Concordia se iniciará el plan focalizado de vacunación contra el dengue

En Concordia se iniciará el plan focalizado de vacunación contra el dengue

Dejanos tu comentario