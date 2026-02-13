Detuvieron al periodista deportivo Quique Felman en Miami

El histórico movilero de TyC Sports, Quique Felman, permanece en una cárcel en Miami (Estados Unidos), mientras la Justicia define su situación .

El reconocido movilero de la señal TyC Sports, Quique Felman, se encuentra detenido en los Estados Unidos. La noticia generó sorpresas. Trascendió en las últimas horas, aunque el periodista estaría en la cárcel desde hace varios días.

Todo se terminó de exponer este viernes por medio de una publicación del periodista de espectáculos Ángel de Brito. Según mencionó, el comunicador estaría involucrado en una maniobra de lavado de activos. Sin embargo, otros medios remarcan que, de momento, su detención se debería por mantener una deuda con un casino.

Quique Felman, detenido en Miami

Según De Brito, Felman fue interceptado hace dos semanas en Miami, ciudad a la que había viajado junto a su familia para disfrutar de sus vacaciones. El periodista de espectáculos mencionó una investigación por un esquema en el que periodistas, exjugadores e incluso personas vinculadas a la selección argentina invitaban a figuras del deporte a realizar “presencias en casinos”.

Estas invitaciones ocultarían condiciones estrictas: los invitados debían “jugar para otra gente”, tenían prohibido usar su propio dinero en el establecimiento y no podían consumir alcohol durante las apuestas. Todo, según la versión de De Brito.

De hecho, el periodista amplió luego que estarían involucrados, además de Felman, seis futbolistas, otros dos periodistas, un actor y un exparticipante de Gran Hermano. “Entre 3 mil y 20 mil dólares ganaban de comisión, según la fama”, aclaró.

“Lo hacían hace más de 10 años pero el fuerte había empezado en la Copa América de 2024 que fue en Estados Unidos. Ahí se empezó a masificar y a llenar de gente”, siguió.

Más allá de esta versión, el diario deportivo Olé también se refirió al tema, aunque sólo mencionó una aparente deuda de Felman con un casino. La detención se produjo en el estado de Florida.

Según el medio, la causa se originó por un episodio vinculado a una deuda en Las Vegas, Nevada. Mencionaron además que el periodista era consciente de la existencia de un proceso judicial en su contra antes de emprender el viaje, aunque no habría estimado que la gravedad del asunto derivaría en su captura inmediata al llegar a territorio estadounidense.

Actualmente, el periodista permanece en una cárcel de Miami a la espera de una definición por parte de un juez de Nevada. Se espera que la justicia determine si Felman deberá declarar o si podrá recuperar su libertad mediante el pago de una fianza, la cual se estima en 50.000 dólares.