Concordia: apuntan a mejorar la infraestructura escolar

Gimnasio comercio 1 concordia.jpg Gimnasio de Comercio 1 Concordia.

Uno de los casos que potenció la demanda de finalización de obras es el reclamo de la comunidad educativa de la escuela Nº 16 Gerardo Victorín (Ex Comercio 1), donde el gimnasio cubierto fue inaugurado el año pasado por la anterior gestión del ex gobernador Gustavo Bordet, pero no se lo puede utilizar debido a que aún resta un 15% para finalizar los trabajos.