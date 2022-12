Para el funcionario, “los índices son alentadores, obviamente hay mucho por hacer, pero el pedido del intendente es la generación de nuevos puestos de trabajo, calidad de trabajo y para eso estamos trabajando fuertemente”.

Al mismo tiempo consideró: “Concordia es una ciudad de muchas oportunidades, hay muchas cosas por hacer, pero la idea es afrontarlo con un trabajo con responsabilidad y con decisión política tanto del intendente, como del gobernador de la provincia. Hoy tenemos obras por todos los puntos cardinales de la ciudad, ya sea el aeropuerto, la entrada a Osvaldo Magnasco, ruta 4, campo del Abasto y todo eso genera puestos de trabajo. Hace 30 días estuvimos con el intendente entregando más de 400 certificados de jóvenes que se estuvieron capacitando a través de la oficina y nos acompañaron varios comerciantes porque el estado nacional reduce las cargas patronales cuando un nuevo trabajador utiliza estos programas”.

En la última medición hace tres meses, correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo, la desocupación de Concordia fue de 7,8%, por debajo del periodo anterior. Cabe recordar que los datos del Indec continúan basándose en el Censo nacional 2010, al no estar vigentes aún los de este año. En los últimos datos difundidos por el Indec, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, en Concordia 4.000 personas estaban desocupadas y 9.000 personas subocupadas.

Cabe destacar que en el Gran Paraná, donde viven 284.000 personas según el Indec, hay 122.000 económicamente activas y 116.000 ocupadas, mientras que hay 6.000 desempleadas. Esto es 4,6%, apenas por encima de la última medición del segundo trimestre.

El ex titular de la Dirección de Trabajo de Nación en Concordia manifestó que existe una gran responsabilidad de los funcionarios en varios factores. “Solicité al Ministerio de Trabajo de la Nación que me informen la cantidad de ocupación de trabajadores registrados y hacer una discriminación de aquellos que están debidamente registrados con alguna actividad comercial, industrial dentro del marco del amplio margen que hay. También pedí que me hagan un detalle de las personas que tienen una ayuda social, si están dentro de ese índice, si las toman como ocupadas o se las toma como desocupados”, expresó.

Satalía Méndez contó que “desde la Secretaría de Producción y Participación Ciudadana se está trabajando para mejorar”. Y agregó: “Van a venir a Concordia dos grandes cadenas de supermercados, una es Diarco y la otra es Maxiconsumo. El intendente estuvo reunido con los gerentes de ambas empresas y la idea es que utilicen la bolsa de trabajo que tenemos desde la Subsecretaría de Empleo con todas las personas que se han capacitado para que posean mano de obra de la ciudad de Concordia”.