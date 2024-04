Concordia: advierten que hay escuelas rurales sin transporte

La crisis del transporte no sólo afecta a la capital provincial, sino también a las comunidades del interior. Ahora, docentes y alumnos de escuelas del rurales se vieron impedidos de concurrir a clases ante la falta de colectivos. Sucedió en el departamento Concordia.

Según informaron medios locales, directores de escuelas rurales informaron que a raíz del paro de colectivos no cuentan con el servicio para llegar a las escuelas. Alejandro Marcone, director de la escuela secundaria N° 20, de Estancia Grande, dijo que la empresa que presta el servicio comunicó que este martes no habrá colectivos "hasta que no cobren lo del mes pasado".