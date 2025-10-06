Uno Entre Rios | José Luis Espert

José Luis Espert también renunció a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Ante la presión de oposición el diputado José Luis Espert presentó la renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto con una carta a Martín Menem

6 de octubre 2025 · 12:58hs
Ante la presión de oposición el diputado José Luis Espert presentó la renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto con una carta a Martín Menem

Ante la presión de oposición el diputado José Luis Espert presentó la renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto con una carta a Martín Menem
Ante la presión de oposición el diputado José Luis Espert presentó la renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto con una carta a Martín Menem

Ante la presión de oposición el diputado José Luis Espert presentó la renuncia a la presidencia de la comisión de Presupuesto con una carta a Martín Menem

José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión fue oficializada esta mañana, a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem y tras la renuncia a su candidatura a diputado.

Te puede interesar: Citan a testigo clave por vuelos de José Luis Espert en avión de Fred Machado

Espert no sólo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pretendía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Nadia Burgos, habló de Javier Milei y de José Luis Espert. La candidata del MST reclamó a Cancillería por la liberación de los argentinos de la Flotilla Sumud 

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

piden la exclusion de jose luis espert de la camara de diputados 

Piden la exclusión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados 

Este fin de semana, y tras varias declaraciones contradictorias, Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, a pesar del apoyo recibido por el presidente Javier Milei.

Espert.jpg

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que hubo fallas en la comunicación que propiciaron este final: “Espert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas y sospechas”.

El funcionario destacó -en declaraciones a Radio Mitre- que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo -agregó-, el diputado habrá “reflexionado” el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria.

En cuanto a la sucesión en la lista bonaerense, Francos fue contundente: “El candidato corresponde que sea Diego Santilli”; de inmediato recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato se presente, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”. De todos modos, existe jurisprudencia que permitiría aplicar el criterio de “correr” un lugar, lo que dejaría a Karen Reichardt encabezando la nómina.

José Luis Espert Comisión Cámara de Diputados renuncia
Noticias relacionadas
citan a testigo clave por vuelos de jose luis espert en avion de fred machado

Citan a testigo clave por vuelos de José Luis Espert en avión de Fred Machado

Espert aparecerá en las boletas por falta de tiempo para reimprimir.

Espert aparecerá en las boletas por falta de tiempo para reimprimir

Tras la renuncia de José Luis Espert , Javier Milei calificó el escándalo como una “operación maliciosa”.

Javier Milei tras la salida de José Luis Espert: "El cambio es más importante que cualquiera"

José Luis Espert bajó su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires. 

Acorralado por las denuncias de corrupción, José Luis Espert bajó su candidatura

Ver comentarios

Lo último

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Ultimo Momento
La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Flotilla Internacional Sumud: Israel liberó a Greta Thunberg

Flotilla Internacional Sumud: Israel liberó a Greta Thunberg

La producción automotriz creció 5,8% en septiembre

La producción automotriz creció 5,8% en septiembre

Policiales
Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Ovación
El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

La provincia
Nadia Burgos: Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Dejanos tu comentario