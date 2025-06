Con invitados, Diputados inicia el tratamiento del proyecto OSER

El debate en comisión comenzará con diferentes invitados quienes darán su opinión sobre el proyecto. Este lunes expondrá Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN; Oscar Muntes, secretario general de ATE; Marcelo Pagani, de Agmer; José María Segura, de Ajer; Jorge Besel, de Amet; Mario Barberán, de Festram, Sebastián Ibañez y Horacio Rodríguez, delegados de Sesoper; y representantes del Centro de Jubilados y Pensionados del departamento Paraná y jubilados autoconvocados.

Para este martes, desde las 8.30, los diputados escucharán a Silva D'Agostino, presidenta de la Acosicación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), y Mariano Gllegos y Ricardo García, interventor y subinterventor del Iosper, respectivamente.

Votación asegurada

El oficialismo en la Cámara de Diputados cuenta con los votos necesarios para convertir en Ley el proyecto Oser. Cuenta con los 18 votos de Juntos, mientras que el peronismo tiene 11. A la propuesta del Poder Ejecutivo se podrán sumar los votos de los legisladores libertarios que se dividieron entre tres bloques: el de La Libertad Avanza (Roque Fleitas y Débora Todoni), el de la Libertad Entre Ríos (Carlos Damasco), Fe y Libertad (Julia Calleros).

La votación en el Senado

Cabe recordar que el 28 de mayo, el Senado le dio media sanción al proyecto de Oser. En esta instancia, el oficialismo tenía más difícil la aprobación ya que cuenta con 8senadores contra nueve del peronismo. Sin embargo, dos legisladores del PJ se abstuvieron de votar y permitieron que Juntos tenga la mayoría para darle luz verte de la norma. La votación quedó con ocho afirmativos, siete negativos y dos abstenciones.

Acompañaron el proyecto los senadores de Juntos por Entre Ríos Jaime Benedetti (Gualeguaychú), Gloria Cozzi (Concordia), Rafael Cavagna (Nogoyá), Rubén Dal Molín (Federación), Ramiro Favre (Colón), Rubén Méndez (Islas), Alberto Otaegui (Gualeguay) y Gustavo Vergara (Diamante). Se opusieron Marcelo Berthet (San Salvador), Juan Conti (Tala), Juan Pablo Cosso (Villaguay), Patricia Díaz (La Paz), Martín Oliva (Uruguay), Víctor Sanzberro (Victoria) y Claudia Silva (Paraná). Se abstuvieron Nancy Miranda (Federal-PJ) y Gladys Domínguez (Feliciano-PJ).

Miranda, al justificar su abstención, aseguró que su postura no era una traición a su partido y se puso a disposición de las autoridades partidarias en caso de que tenga que recibir alguna sanción. Entonces, también cuestionó a la Intersindical que protestaba en la Plaza Mansilla: "Si quieren discutir, que se presenten a elecciones", les dijo. "No me vendí a Frigerio ni a nadie. Sigo perteneciendo al PJ, a menos que decidan echarme", sentenció.