Con el retiro de Etienot, Cambiemos logró aprobar la Tributaria y el Presupuesto

La disputa a niveles inéditos entre la Presidencia del Concejo Deliberante y el bloque oficialista escribió ayer un nuevo capítulo en una labor parlamentaria cada vez más deteriorada en su calidad institucional, en un contexto particularmente complejo en el ámbito municipal.

El pedido de la presidenta del bloque de Cambiemos, Karina Llanes, para mocionar un pedido de interpretación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante y así destrabar la caída en la sesión pasada del tratamiento de las ordenanzas Tributaria y Presupuesto 2019 derivó en un largo y extenuante intercambio de apreciaciones y de expresiones repetitivas entre la edila y la viceintendenta, Josefina Etienot.

La necesidad o no del tratamiento sobre tablas de los temas en una sesión extraordinaria –ello requiere mayoría especial que hoy no posee el oficialismo, aún con sus aliados–, fue el eje ordenador de las posturas a favor y en contra.

Luego de varios intentos por torcer la postura de Cambiemos, Etienot delegó la Presidencia del cuerpo en el edil Emanuel Gainza. Antes, sin embargo, se explayó en torno a la presunta ilegalidad de las normas que finalmente fueron sancionadas, a partir de la moción de interpretación impuesta por Cambiemos y sus aliados –Frente UNA y Paraná de Pie– que dieron mayoría al planteo.

Allí, antes de retirarse, advirtió a la mayoría constituida –excepto el Frente Para la Victoria (FPV)– que "serán responsables de su legalidad", y dijo que se retiraba "porque la ley debe permanecer y custodiarse". Pero aprovechó la oportunidad para criticar al intendente, Sergio Varisco, por el Presupuesto del Concejo Deliberante: "Hoy por hoy lo tenemos y el intendente Varisco no me lo deja ejecutar. "Me sobra dinero, lo hemos imputado y el intendente no paga, y es el último que firma desde los bonos de los empleados del Concejo a nuestros proveedores", reveló.

Ya en ejercicio de la Presidencia del cuerpo, Gainza aclaró: "Ninguno de los concejales de Cambiemos piensa o considera que la aprobación de las dos mociones que propusimos pueda poner en juego la legalidad de la norma".

Seguidamente, puso a consideración las dos mociones realizadas por la concejala Llanes. Por la primera de ellas se propuso "dar lugar a la interpretación del artículo 87 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante", donde, según leyó Gainza desde la Presidencia, se expresa que "una vez que se constituya la sesión será omitida la discusión en general, limitándose a votar si se aprueba o no el proyecto en general". Esta moción fue aprobada con los votos de los ediles de Cambiemos, Frente UNA y Paraná de Pie.

La segunda moción se refirió a la interpretación del Reglamento del Concejo, por parte de los concejales (artículos 116 y 117), que resultó acompañada por los nueve ediles que habían acordado la moción anterior.

Luego de estas dos mociones se procedió a la votación del proyecto de ordenanza Tributaria, la cual fue aprobada por mayoría simple con el voto afirmativo de todos los ediles, a excepción del FPV.

Con el mismo criterio, por decisión de la mayoría de los ediles presentes en el recinto también tuvo aprobación el Presupuesto General de la Administración Municipal 2019.

En su tratamiento la oposición realizó cuestionamientos, y no obtuvo respuestas a los interrogantes planteados. "No hay un miembro informante del oficialismo", advirtió la edila Cristina Sosa, quien sindicó a su par David Cáceres en ese rol, al analizar el proyecto de Presupuesto.

Entre otros puntos, se cuestionó la afectación de partidas del Concejo Deliberante al Fondo Anticíclico del Transporte Urbano. La concejala Stefanía Cora (FPV) lo consideró un "avasallamiento a la división de poderes", y Enrique Ríos (FPV) precisó que la decisión "implica un avance sobre facultades propias del Poder Legislativo", destacando "el manejo austero de los recursos del Concejo durante la actual gestión".

Por su parte, Sosa sostuvo: "Detrás de esta decisión de Varisco hay un pase de factura a la independencia de la labor parlamentaria".

Tanto la Tributaria como el Presupuesto fueron aprobados sin modificaciones, tal como fueron enviados por el Departamento Ejecutivo.

De hecho, se pretendió incluir en el anexo de obras –a pedido de la concejala Sosa–, la obra de sistematización del arroyo Colorado, debido al desbarrancamiento que sufren las familias. "No aparece en el Presupuesto 2018 ni en el 2019; mientras tanto sigue figurando el puente de calle Moreno", criticó. Para ello se pidió un cuarto intermedio para su inclusión, pero finalmente no se lo incluyó. La edila María Marta Zuiani confirmó que la obra está pronta a comenzar, con partidas de este año.