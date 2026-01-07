La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

La campaña actual comenzó antes de lo habitual, favorecida por el clima. En el sector esperan superar los volúmenes de miel del 2025

La campaña apícola actual comenzó antes de lo habitual en Entre Ríos y, aunque todavía es prematuro estimar a cuánto ascenderán los volúmenes de producción, el balance inicial es alentador. Una de las variables favorables para la actividad es que las marcadas variaciones climáticas registradas en la región durante los últimos meses provocaron un adelantamiento de las floraciones, lo que derivó en un inicio anticipado de la cosecha de miel en varias zonas de la provincia.

Así lo confirmó a UNO Gustavo López, productor apícola con casi cinco décadas de trayectoria en la actividad en la zona de Maciá y exdirigente de la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos (Fecaer) , quien analizó el presente del sector. “Normalmente la cosecha de miel empieza en diciembre, pero este año en algunos lugares se adelantó a noviembre, aprovechando algo del algarrobo, y después se fueron juntando distintas floraciones”, explicó.

Produccion Miel Entre Ríos.jpg

Clima favorable para la producción de miel

También mencionó que, hasta el momento, y más allá de algunos parates temporarios en la entrada de néctar, la producción se mantuvo de manera bastante constante. El comportamiento climático fue determinante. Las lluvias, en general, se mantuvieron dentro de parámetros normales en gran parte del territorio entrerriano, y si bien hubo picos de calor intenso, estos no llegaron a afectar de forma significativa el trabajo de las abejas. “El calor extremo puede impactar: cuando se superan los 40°, la abeja se queda más tiempo ventilando en la colmena y no sale a trabajar, pero son situaciones puntuales. En esta oportunidad no hubo un calor permanente que complique la actividad”, explicó el productor.

Uno de los interrogantes centrales de cada campaña es la duración de la cosecha, una variable que depende casi exclusivamente del clima y de las floraciones disponibles. En ese sentido, López fue prudente, aunque optimista. “Es muy difícil precisarlo. En nuestra zona las lluvias vienen normales, los calores fuertes aparentemente ya pasaron y ahora estamos esperando la floración de la chilca, que es la última floración importante que tenemos”, indicó.

Apicultura.jpg La apicultura repuntó en Entre Ríos.

En este marco, resaltó que la chilca resulta clave para estirar la temporada. Si florece en buenas condiciones y aporta néctar suficiente, la entrada de miel puede prolongarse hasta mediados de marzo, e incluso algo más si las temperaturas acompañan. Al respecto, explicó: “La juntada de miel que hace la abeja puede llegar hasta mediados de marzo, tal vez un poquito más”.

A su vez, sostuvo que en el caso de la miel de chilca el proceso requiere especial cuidado, ya que se trata de un producto con alto contenido natural de humedad. “Hay que esperar bien el sellado para poder cosecharla, y eso depende mucho del clima”, agregó.

Asimismo, mencionó que en otras regiones de la provincia, como el norte entrerriano, las abundantes lluvias también generan expectativas en torno al eucalipto, una floración más tardía que suele extender la producción incluso cuando el otoño ya está avanzado.

Expectativas por la campaña actual

Al momento de hablar de los volúmenes que se esperan cosechar en esta campaña, López insistió en la prudencia. “No podemos hablar de cantidades normales o mayores todavía. Como toda producción, que depende del clima, de las lluvias y de la temperatura, y es muy difícil precisarlo”, afirmó.

Sin embargo admitió que, comparado con el ciclo anterior, el panorama es claramente más favorable. “Estamos con un buen porcentaje respecto al año pasado, que no fue el mejor. Si todo sigue bien, seguramente vamos a estar en un año bueno, tal vez con cantidades un poco mayores”, señaló.

El productor estimó que la campaña podría ubicarse en valores cercanos a los promedios históricos de Entre Ríos para años considerados normales, con buen régimen de lluvias y temperaturas adecuadas. “Yo creo que vamos a estar en un término medio, en los kilos que da la provincia en años normales”, resumió.

apicultura.jpg Entre Ríos es la segunda productora de miel a nivel nacional

Condiciones del mercado

En cuanto al mercado, mencionó que los precios de la miel se mantienen estables, aunque con márgenes ajustados para los productores. “Los precios están bien, pero podrían estar mejor”, reconoció López, quien precisó que actualmente el valor ronda 1,90 dólares, en un contexto que aún arrastra las consecuencias de la competencia desleal de mieles trianguladas. “Durante mucho tiempo hubo competencia desleal, sobre todo con la miel de China que ingresaba triangulada a Europa”, explicó.

No obstante, aclaró que en los últimos meses comenzaron a aparecer señales alentadoras: restricciones a la triangulación desde Ucrania, cupos más estrictos y avances en el etiquetado en países como España y otros mercados europeos. “Europa está empezando a reconocer el valor de las mieles naturales, no de las mieles fabricadas. Eso es un buen augurio para nosotros”, afirmó.

López subrayó que actualmente la demanda se muestra firme, especialmente para las mieles más oscuras, que caracterizan a la segunda parte de la campaña. “Hasta ahora sacamos miel clara, de menos de 50 milímetros Pfund”, dijo, en referencia a una medida establecida un método estandarizado para medir y clasificar el color de la miel, y agregó: “De ahora en más viene una miel más oscura, de más de 50 milímetros, y la demanda de esa miel es buena”, destacó.

miel

Pese a este panorama, el margen sigue siendo ajustado en términos de costos internos. “Hoy, con un kilo de miel no llegamos a comprar dos litros de gasoil”, advirtió López, reflejando una realidad que atraviesa a gran parte del sector agropecuario.

Producción destacada

La apicultura ocupa un lugar estratégico en la producción entrerriana. La provincia es la segunda productora de miel del país, detrás de Buenos Aires, y aporta entre el 23% y el 25% del total de toneladas a nivel nacional.

Si bien se calcula que alrededor del 90% de la miel producida se destina a la exportación y solo el 10% al consumo interno, López aclaró que estas cifras pueden variar en la práctica, según la campaña y las condiciones del mercado.