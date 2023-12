Estacioneros no descartan un nuevo aumento de combustibles

El jueves se dio a conocer un aumento de la petrolera Shell en Paraná. El viernes YPF anunció incrementos en los valores de combustibles para todo el país. Ante la consulta de UNO, referentes de estaciones de servicio de Entre Ríos no descartan que se produzcan nuevas subas a corto plazo.

En el caso de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), los incrementos fueron del 30% para la nafta súper y del 26% para la nafta premium, en tanto que el gasoil registró un incremento del 31% y el diesel premium un 22%.

Si bien hasta el momento no se anunciaron subas por parte de las otras empresas petroleras, las cámaras de combustibles nacionales no descartan que sea posible en las próximas horas.

Tras la nueva suba, los combustibles acumulan una suba del 35% desde noviembre, cuando venció el acuerdo de Precios Justos que incorporó a las principales empresas de hidrocarburos con el fin de controlar las subas en el sector de los combustibles.

Motivos

En relación a los motivos, UNO dialogó con Aníbal López, gerente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), quien explicó: “Los combustibles traían un atraso histórico en relación al proceso inflacionario. Los valores no se ajustaban conforme al resto de las variables sino que lo venían haciendo algunos puntos porcentuales por debajo, esto se fue acumulando y generando un retraso de precios en referencia a los valores internacionales".

"Tuvimos, además, períodos de congelamiento de precios en donde todo subía menos el combustible. Las formadoras del valor son las petroleras, ellas le indican a la estación a cuánto deben vender y, cuando por acuerdos con el gobierno no lo pudieron hacer, el producto faltó. En los países limítrofes el valor era casi el doble o más y eso también ocasionó desabastecimiento en ciudades fronterizas. No sabemos exactamente si esto cubre el atraso de precios ni si habrá nuevos aumentos, pero el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) se encuentra muy atrasado y no se ha tocado”, reflexionó López.

Posibilidades

Ante la incidencia del cambio de gobierno nacional a partir de este domingo y la posibilidad de un nuevo incremento antes de que finalice 2023, López indicó: “Cabe la posibilidad, pero esto ya parece estar acordado. El jueves nos enteramos del ajuste de Shell y ayer YPF aumenta un porcentaje mayor cuando, por norma no escrita, aumenta YPF y el resto la sigue. Hasta que no esté definido exactamente o aproximadamente cómo se dará la conducción económica es muy difícil aventurar un camino de aumentos. Esto, para todos, es incierto y preocupa. Seguramente habrá acuerdos para que podamos tener un proceso que, será doloroso al principio, pero que asegure buenos resultados luego. Y depende de muchas cuestiones. No podemos asegurar nada hoy, habrá que esperar”.

Combustibles naftas abastecimiento importaciones.jpg

Balance

En un año que se caracterizó por faltantes e incrementos en los precios de combustibles, el gerente de Cecaer evaluó: “Ha sido muy complejo y ha exigido mucha fortaleza para sostener los negocios ante un panorama que, en general y no sólo en nuestro sector, no se veía como promisorio, ni siquiera en parte. No debemos bajar los brazos y encarar el trabajo con optimismo superando a la adversidad siempre. Las estaciones de servicios, en su gran mayoría, son pymes familiares que están establecidas desde hace muchos años y que cuentan con un plantel de colaboradores que ponen su esfuerzo y sonrisa al atendernos. Como todos, esperan que todo mejore.”

Precios actuales

Los valores que están rigiendo en la provincia son los siguientes: la fórmula Shell Súper pasó de 404 pesos a 467 pesos, es decir que subió un 15,6%. La Shell V. Power Nafta pasó de 485 pesos a 543 pesos. Aumentó un 12%. La Shell Evolux Diésel 500 costaba 445 pesos y ahora vale 510 pesos. Aumentó un 14,6%.V. Power Diesel costaba 545 pesos y actualmente vale 598, es decir que subió un 9,7%.

En los surtidores de Paraná de YPF ya se pueden observar los nuevos precios de los combustibles: la nafta súper, a 457 pesos (24,2% más); Infinia, a 552 pesos (19,7%); Diesel 500, a 502 pesos (25,2%); Infinia Diesel, a 590 pesos (15,6%).

Según supo UNO, el 25 de noviembre la empresa nacional había fijado los siguientes precios en la capital entrerriana: Súper, 368 pesos; Infinia, 461 pesos; Diesel, 401 pesos; Infinia Diésel, 510 pesos.

En el inicio de la nueva etapa que encabezará el presidente electo Javier Milei este domingo, YPF será conducida por Horacio Marín. Durante la campaña electoral, el referente libertario prometió liberar los precios de los combustibles, al tiempo que habló de su interés por privatizar la empresa. Sin embargo en los hechos no ha habido –por el momento– ningún cambio concreto.