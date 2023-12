Fin de semana largo: las reservas apenas promedian el 65%

Si bien había grandes expectativas de los prestadores pata este fin de semana largo, el nivel de ocupación no es el esperado en los destinos de la provincia

Comenzó el fin de semana largo y si bien previamente hubo grandes expectativas en el sector del turismo ante la posibilidad de contar con una importante afluencia de visitantes, finalmente el nivel de ocupación, al menos hasta ayer, no fue el esperado.No obstante, puede llegar a revertirse, habida cuenta que hasta el jueves había 32% de reservas y ayer la ocupación rondó el 65%. En este marco, Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), señaló a UNO: “El fin de semana largo no viene como esperábamos. Estuvimos haciendo un sondeo ayer a la mañana, porque el jueves la verdad que los números no eran muy alentadores, pero después repuntaron a un 60% o 65%”.