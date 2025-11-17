Uno Entre Rios | La Provincia | Servicio

Continúan trabajando para reponer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por el temporal

Las localidades de Colón y Federal continúan con problemas en el servicio eléctrico tras el temporal.

17 de noviembre 2025 · 09:39hs
Durante este domingo, las cuadrillas de Enersa siguieron trabajando en áreas urbanas y rurales donde persisten daños por caídas de árboles, postes y anegamientos. De esta manera, se mantienen las intervenciones para reponer el servicio eléctrico en distintas zonas afectadas por el temporal que ingresó entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Las localidades de Gualeguay y Larroque tienen su servicio urbano normalizado, mientras que en sectores rurales persisten reclamos vinculados al mal estado de los caminos. En Ibicuy queda pendiente una intervención en una línea de media tensión que se llevará adelante mañana con apoyo de personal de Gualeguay. La zona de Paranacito, que abarca parajes cercanos al río y sectores bajos, mantiene solicitudes en curso. En áreas rurales de Ceibas continúan las tareas por postes caídos y daños asociados al viento.

La UNER y el impulso por una soberanía alimentaria

Confirman la suspensión de la matrícula del médico Guillermo Riolo

En San Salvador, no se registran afectaciones en el suministro. Solo se reportan lluvias y viento sin impacto sobre el servicio.

Las ciudades de Chajarí, Federación, Feliciano y Los Charrúas operan con normalidad. En Federal, continúan los trabajos en parajes rurales donde el temporal generó incidencias puntuales.

Las localidades de Basavilbaso, San José y Villa Elisa presentan suministro normalizado. En Colón siguen en curso los trabajos por reclamos pendientes en baja tensión. En Concepción del Uruguay se ejecutan intervenciones puntuales sobre el distribuidor Irigoyen.

Enersa continuará informando el avance de las tareas a medida que se completen las reparaciones en las zonas más afectadas.

Línea de contacto de Enersa

Para reclamos o situaciones de riesgo: 0800-777-0080, disponible las 24 horas.

