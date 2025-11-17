Chile: ganó la izquierda, pero habrá balotaje con viento a favor para la derecha

El balotaje en Chile está previsto para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el presidente sucesor del actual mandatario, Gabriel Boric.

Los primeros resultados vaticinan una segunda vuelta electoral en Chile el próximo 19 de diciembre. José Antonio Kast y Gabriel Boric al balotaje.

La candidata del oficialismo, la comunista Jeannette Jara, se impuso este domingo en las elecciones presidenciales en Chile por escaso margen sobre el ultraderechista José Antonio Kast, por lo que ambos se enfrentarán en el balotaje el próximo 14 de diciembre.

El balotaje está previsto para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario, Gabriel Boric. Con el 97,20% de las mesas escrutadas, la postulante oficialista alcanzaba el 26,82 por ciento de los votos, mientras que Kast llegaba al 23,97 por ciento. En tanto, en el tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,63 por ciento de los votos.

En los siguientes puestos, terminaron Johannes Kaiser, con el 13,93 por ciento; Evelyn Matthei, con el 12,53 por ciento; Harold Mayne-Nicholls, con el 1,26 por ciento; Marco Enríquez-Ominami, con el 1,19 por ciento, y Eduardo Artés, con el 0,66 por ciento. Matthei fue la primera en reconocer la derrota y adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral.

“Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, sostuvo Matthei en una declaración pública tras conocerse los primeros resultados oficiales. Káiser también se expresó en ese sentido y confirmó su acompañamiento al republicano, que se perfila como favorito para quedarse con la victoria.

Los comicios se desarrollaron “con bastante normalidad”

El subsecretario del Interior de Chile, Víctor Ramos, destacó la jornada electoral y aseguró que se atravesó “dentro de los marcos esperados, con bastante normalidad”. En declaraciones a la prensa, el funcionario sostuvo: “Tenemos que valorar a quienes han hecho posible este esfuerzo. Estamos preparando este proceso electoral desde hace bastante tiempo en todas sus facetas”.