Torneo Provincial: Colón RC festejó una campaña fenomenal

Colón RC escribió otra página dorada en su historia deportiva al consagrarse campeón del Torneo Provincial masculino 2025, certamen organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER). El elenco de la costa del Uruguay venció como local a Central Entrerriano de Gualeguaychú por 39 a 9 en la final de la Copa de Oro y coronó así una campaña impecable, en la que ganó todos y cada uno de sus partidos.

Para el club, el logro tiene un valor especial: es la primera vez que Colón RC se consagra campeón en su propia casa, rodeado de su gente y en un marco que desbordó entusiasmo. Con el clásico Boca–River jugándose al mismo tiempo, la institución igualmente explotó de público. Autos estacionados en cada cuadra, familias completas acercándose al predio y simpatizantes que incluso no pertenecen al club pero no quisieron perderse la final: fue un clima de fiesta total.

El rendimiento deportivo avala ese acompañamiento. Luego de un 2024 con títulos, el conjunto de la costa uruguaya extendió su dominio en este 2025 con una estructura sólida, profundidad de plantel y un funcionamiento que se afianzó desde el trabajo colectivo. El equipo no solo ganó todos los encuentros del campeonato, sino que además mostró carácter en los momentos decisivos.

La final ante Central Entrerriano mostró la mejor versión del equipo. Aun comenzando abajo en el marcador por un penal del rival, Colón encontró rápidamente su eje táctico y, según su entrenador, la clave estuvo en la obediencia al planteo, en un inicio contundente que desequilibró el partido y en una defensa férrea que no recibió puntos en todo el segundo tiempo.

Colón RC festejó una campaña fenomenal

Colón RC 2 Sergio "Checho" Giacomozzi, entrenador de Colón RC.

Con este nuevo campeonato, el club reafirma un proyecto que lleva varios años de trabajo sostenido. Colón RC continúa fortaleciéndose desde abajo, con juveniles que llegan preparados a Primera, una base estable de jugadores entre 28 y 31 años y una camada emergente de 18 que ya pidió pista en los partidos decisivos. Además del cierre del Torneo Provincial, el calendario del plantel superior todavía no terminó: jugará la final de la Copa de Plata del Torneo Estrella Federal ante Estudiantes de Paraná y luego participará del Seven Provincial, que se realizará en Tilcara en diciembre.

En diálogo con UNO, el entrenador Sergio Checho Giacomozzi analizó el presente del club, el valor del título y la importancia de sostener un proyecto a largo plazo. “Esto demuestra que estamos trabajando bien”.

Consultado por el significado del campeonato, Checho no dudó: “Es una nueva señal de que estamos trabajando bien. En los últimos años hemos tenido buenos resultados, algunos con copa y otros sin copa, pero siempre estuvimos en semifinales. Ese es el lugar al que apuntamos. El año pasado ganamos Apertura y Clausura, y este año ganamos todos los partidos. La semifinal con Camatí fue durísima, fue el único partido sin punto bonus para nosotros”.

Colón RC 1 Colón RC festejó una campaña fenomenal.

Sobre lo que marcó la diferencia con el resto, destacó la amplitud del plantel: “Pudimos ampliar el plantel y eso nos dio estructura. Trabajamos siempre con 23 jugadores, y eso permite cubrir cualquier lesión o compromiso. Ahí estamos un paso adelante”.

Giacomozzi detalló cómo se construyó el triunfo: “Nosotros preparamos mucho los partidos, pero sobre todo cómo hacernos fuertes nosotros. Los chicos fueron muy obedientes en lo que habíamos planteado. Eso no había pasado con Camatí, que estuvo para cualquiera. Contra Central, desde el primer minuto hicieron lo que tenían que hacer. Tuvimos la suerte de marcar varios puntos rápido y eso los complicó a ellos. En el segundo tiempo, cuando se venían, no nos marcaron puntos. La clave fue mantener, taclear y aprovechar”.

La obtención del campeonato en Colón fue un hecho histórico: “Siempre jugamos las finales de visitante. Nunca habíamos salido campeones en casa. Esta vez fue especial. Había autos por todos lados, gente que ni conozco, seguidores del rugby que no querían perderse la final. El club estaba explotado. Fue increíble”.

Un proyecto que crece

El entrenador remarcó que el crecimiento del club se basa en un trabajo sostenido en todas las categorías: “A nivel institucional seguimos ampliando la base. Queremos que los juveniles lleguen a los 18 años preparados. Es lo que más buscamos. En la semi y en la final jugaron chicos de 18, y tenemos un plantel con una base sólida de mayores y una generación de recambio que ya está apareciendo. Eso es lo que está bueno: el cambio viene preparado”.

Lo que queda del año

Sobre el cierre del calendario, explicó: “Jugamos la final de la Copa de Plata del Torneo Estrella Federal contra Estudiantes, acá en Colón. Después tenemos algún amistoso y el Seven Provincial en Tilcara, el 6 de diciembre”.

Objetivos en 2026

Finalmente, habló del futuro inmediato: “Los objetivos son los mismos. Seguimos con el mismo plan: desarrollar jugadores en todos los niveles del club. Venimos trabajando hace tiempo con el mismo staff, rotando roles, pero con la misma meta. Queremos ampliar la base de juveniles, que cuesta, pero estos resultados ayudan: atraen chicos, generan sentido de pertenencia. La idea es seguir por el mismo camino y mejorarlo”.