Un piloto murió mientras clasificaba en La Plata

El piloto chaqueño Alejandro Frangioli sufrió un paro cardíaco cuando clasificaba en el Turismo Internacional. Suspendieron la fecha.

16 de noviembre 2025 · 20:10hs
El piloto chaqueño

El piloto chaqueño, que tenía antecedentes coronarios, falleció al momento de la clasificación.

La tragedia golpeó de cerca al automovilismo nacional. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el piloto chaqueño Alejandro Frangioli murió luego de sufrir un paro cardíaco mientras manejaba su auto en la última vuelta de la clasificación de la Clase 2 de Turismo Internacional. Tenía 66 años y antecedentes cardíacos, y su muerte causó una conmoción entre sus rivales, por lo que los organizadores decidieron suspender las actividades del resto del fin de semana, por la novena fecha de la temporada.

Tragedia del piloto Alejandro Frangioli.

Según trascendió, Frangioli se descompuso a bordo de su Ford Fiesta color verde con el número 44, perdió el control del vehículo y terminó en el costado de la pista sin sufrir un impacto, ya que fue desacelerando con el correr de los metros.

Los médicos presentes en el circuito acudieron rápidamente al lugar y le practicaron maniobras de RCP, aunque no fue posible reanimarlo. El médico que intervino certificó que el deceso se produjo por causas naturales.

En el lugar también declaró su yerno Guillermo Quiroga, quien explicó que Frangioli había sufrido anteriormente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y seguía un tratamiento con medicación. Ese cuadro clínico preexistente derivó en que el caso quedara caratulado como "averiguación de causales de muerte".

La despedida al piloto chaqueño

"Nos dejó un tricampeón", título la noticia el portal del Turismo Internacional, la categoría donde Frangioli competía. El chaqueño, de 66 años, había sido campeón 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super, y en este 2025 era "gran protagonista dentro de la Clase 2", con dos triunfos esta temporada.

El Turismo Internacional fue la categoría en la cual debutó en el año 2004 y llevaba más de 20 temporadas involucrado.

"No tenemos palabras para expresar en este irreparable momento y enviamos condolencias a todos sus seres queridos y familiares", escribieron.

