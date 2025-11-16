Uno Entre Rios | Ovación | Deportivo Madryn

Escandaloso final en Deportivo Madryn vs. Morón: piñas, represión policial y gas pimienta

El Aurinegro pasó por ventaja deportiva a la final del Reducido aunque todas las miradas se las llevó la gresca generalizada entre los planteles.

16 de noviembre 2025 · 20:54hs
El escándalo se adueñó del encuentro entre Dep. Madryn y Morón tras la finalización de la vuelta de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Una batalla campal entre los jugadores de ambos planteles resultó en una represión por parte de la policía contra los jugadores del Gallo, con varios de ellos afectados por el uso de gas pimienta.

Ni bien sonó el pitazo final es que se generó una bataola entre los planteles, con Gastón González incontrolable buscando a los jugadores del Aurinegro sin poder ser contenido por sus compañeros. Dentro de la gresca generalizada Germán Rivero, del dueño de casa, se peleó a golpes de puño con tres jugadores del Gallo a la vez mientras volaba patadas voladoras por todo el campo de juego.

La situación escaló rápidamente con la intervención de la fuerza policial e infantería, que en su afán de separar y lograr que los jugadores del Aurinegro logren meterse en su vestuario reprimieron a la delegación de Morón que se encontraba dentro del terreno de juego.

Julio Salvá se encontraba entre medio tratando de poner calma cuando la policía empleó gas pimienta contra la gente del Gallo, con el arquero sufriendo de lleno por los efectos como también Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón Gonzalez y Matías Cortave, que terminaron muy afectados al recibir el impacto de lleno en sus ojos. Quedando tendidos golpeando el césped por el dolor y la impotencia de lo ocurrido en Chubut, al caer en un duelo marcado por las polémicas donde finalizaron con sus casacas rojiblancas teñidas de naranja por el uso del arma represiva.

"Estas son las cosas que lastiman al fútbol. No tiene que pasar, tiene que ser un partido, que se juegue como tiene que ser y cuando termina ya está. Hay injusticias en la que uno no puede hacer nada, pero esto que pasó después es increíble", exclamó un Juan Manuel Olivares con heridas en su cuello y pierna por la pelea tras el encuentro y su bataola final.

El referí Pablo Echavarría, de cuestionable actuación en el estadio Pablo Sastre, salió escoltado por no menos de quince efectivos, para evitar cualquier cruce con la delegación del Gallo.

