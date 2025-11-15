Uno Entre Rios | Policiales | La Paz

La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

Un comerciante de La Paz denunció la pérdida de una caja con más de $4.300.000, que fue encontrada en parte gracias al aviso de los vecinos.

15 de noviembre 2025 · 21:31hs
En La Paz recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos. 

En La Paz recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos. 

Un comerciante de la ciudad de La Paz denunció el extravío de una caja con una importante suma de dinero (más de $4.300.000) la cual habría caído de su vehículo particular mientras se dirigía hacia su local comercial.

A partir del aviso de vecinos de la zona del Puente Blanco, personal del Comando Radioeléctrico y del puesto de facción allí apostado logró asegurar parte del dinero (unos $1.500.000) que había quedado esparcido en la vía pública.

Datos del hecho en La Paz

De acuerdo a los primeros testimonios, un hombre y una mujer —turistas alojados en un hotel local— habrían levantado la caja caída y continuado su marcha. Con estos datos, la División Investigaciones inició diversas averiguaciones que permitieron individualizar un vehículo vinculado a la pareja, el cual fue ubicado en la zona del Puerto, donde se habían dirigido momentos después con fines recreativos.

Detenidos La paz

Con la información reunida, se solicitó mandamiento judicial para allanar el hotel y realizar requisa personal y vehicular. Dichas medidas arrojaron resultado positivo, logrando recuperarse la mayor parte del dinero denunciado —más de $3.050.000—, además de documentación vinculada al damnificado.

La pareja fue correctamente identificada, notificada de la causa por Apropiación de Cosa Perdida y posteriormente puesta en libertad, quedando supeditada al expediente. El dinero cuya propiedad fue acreditada se entregó al damnificado.

