La Paz: recuperaron más de $3.000.000 de una caja extraviada y hay turistas detenidos

Un comerciante de la ciudad de La Paz denunció el extravío de una caja con una importante suma de dinero (más de $4.300.000) la cual habría caído de su vehículo particular mientras se dirigía hacia su local comercial.
Un comerciante de La Paz denunció la pérdida de una caja con más de $4.300.000, que fue encontrada en parte gracias al aviso de los vecinos.
A partir del aviso de vecinos de la zona del Puente Blanco, personal del Comando Radioeléctrico y del puesto de facción allí apostado logró asegurar parte del dinero (unos $1.500.000) que había quedado esparcido en la vía pública.
Datos del hecho en La Paz
De acuerdo a los primeros testimonios, un hombre y una mujer —turistas alojados en un hotel local— habrían levantado la caja caída y continuado su marcha. Con estos datos, la División Investigaciones inició diversas averiguaciones que permitieron individualizar un vehículo vinculado a la pareja, el cual fue ubicado en la zona del Puerto, donde se habían dirigido momentos después con fines recreativos.
Con la información reunida, se solicitó mandamiento judicial para allanar el hotel y realizar requisa personal y vehicular. Dichas medidas arrojaron resultado positivo, logrando recuperarse la mayor parte del dinero denunciado —más de $3.050.000—, además de documentación vinculada al damnificado.
La pareja fue correctamente identificada, notificada de la causa por Apropiación de Cosa Perdida y posteriormente puesta en libertad, quedando supeditada al expediente. El dinero cuya propiedad fue acreditada se entregó al damnificado.