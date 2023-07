Colectivos: Se realiza una audiencia entre UTA y Buses Paraná en Trabajo

Si bien el domingo UTA había informado que la medida de fuerza se levantaba, el lunes por la madrugada los choferes en asamblea determinaron mantener la retención de servicio al ser que no habían recibido el depósito del monto que se les adeudaba.

UTA choferes paro de colectivos 4.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

A raíz de esta situación la cartera laboral provincial intervino con la conciliación obligatoria por 15 días y dispuso el diálogo entre las partes con el objetivo de alcanzar un acuerdo consensuado. La medida, aprobada por resolución N° 0371, se notificó a UTA para que dejara sin efecto el paro y a la empresa Buses Paraná para que se vea imposibilitada de tomar represalias.

Según había indicado el gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, la provincia había abonado cerca de 300 millones de pesos en concepto de aportes y saldos, pero se aclaró que eran partes de los montos acordados oportunamente sin ningún tipo de aumento. Por su parte el intendente de Paraná, Adán Bahl, había manifestado este lunes que el conflicto estaba resuelto ya que el gobierno de Gustavo Bordet "adelanta los fondos que corresponden de la Nación" para cubrir lo adeudado, lo que fue comunicado a la empresa y el gremio, por lo que endilgó "falta de sensibilidad y de compromiso con el usuario".

UTA choferes paro de colectivos 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Choferes descontentos

A pesar de la convocatoria en la Secretaría de Trabajo, los colectiveros advirtieron que la empresa no cumplió el acuerdo cerrado con UTA ya que pagaron solo una parte de las diferencias adeudas (pagaron solo el retroactivo de junio y la diferencia del SAC pero les adeuda las diferencias desde abril a junio). En ese sentido no descartaron volver al paro, una vez cumplida la conciliación obligatoria, si no se salda la deuda. La medida se decidiría este jueves en una asamblea.