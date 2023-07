Colectivos: Bahl afirma que el conflicto "está resuelto" y dictaron conciliación obligatoria

UTA: a pesar del anuncio no circulan los colectivos y los choferes están de asamblea

Paro de colectivos: "No sirve quejarse por redes sociales"

A su vez, el intendente informó que el Municipio solicitó la conciliación obligatoria a la Secretaría de Trabajo de la Provincia para reestablecer el servicio este mismo lunes, medida que UNO supo que fue dictada por el organismo laboral, que se abocaba este lunes por la tarde a notificar tanto a la empresa concesionaria Buses Paraná y al sindicato Unión Tranviarios del Automotor (UTA).

De todas formas, la medida sigue vigente porque la decisión de los colectiveros es que hasta que no esté depositado el dinero no van a levantar la huelga.

Bahl insistió en que los subsidios nacionales que reclaman las empresas para pagarle las deudas salariales a sus empleados "no están atrasados y no hay duda de que se van a efectivizar". Pero el mandatario municipal las fustigó al tildarlas de "empresas cartelizadas que no les interesa el usuario ni el servicio y están en connivencia con el gremio".

Bahl consideró a los paranaenses "rehenes" de la puja entre empresas y el sindicato y calificó de "convenio leonino" el contrato de concesión vigente, que se ocupó de aclarar: "lo firmó la gestión anterior" de Sergio Varisco. Respecto de la opción de rescindir el contrato de concesión, advirtió: "si hubiéramos ido por una cancelación tendríamos miles de millones de pesos de deuda y según ese convenio todos los choferes deberían pasar a ser empleados de la Municipalidad".

Rige la conciliación obligatoria

Según se informó a UNO, la medida fue dictada por la Secretaría de Trabajo, desde el mediodía de este lunes y por 15 días. La Secretaría de Trabajo notificó a Buses Paraná y a UTA y propuso una audiencia para este jueves a las 11 para "promover el diálogo" y que "no se vean resentidos los derechos de la ciudadanía a trasladarse en transporte público".

A partir de la resolución se notificó la a UTA para que se deje sin efecto las medidas de fuerza y a la empresa Buses (compuesta por Mariano Moreno y ERSA) para que no pueda "tomar represalias" contra los choferes. El jueves a las 11 se llevaría a cabo la audiencia entre las partes en la sede laboral.

Vale recordar que este domingo tanto las empresas como el sindicato habían informado a los medios de comunicación de la ciudad que la huelga se terminaría desde este lunes a primera hora debido a que ambas partes habrían llegado a un acuerdo. Sin embargo, el servicio no se reestableció y los propios choferes que se reunieron en asamblea para decidir la continuidad del plan de lucha cuestionaron esa información errónea que filtraron el gremio y los empresarios.

UTA choferes paro de colectivos 3.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

La postura de los colectiveros era sostener el paro hasta ver depositado el dinero que las empresas les deben, aunque habrá que ver si esa resolución de los trabajadores se sostendrá una vez declarada la conciliación obligatoria.

La deuda de las concesionarias con sus choferes corresponde a los aumentos retroactivos pactados en paritarias de los meses de abril, mayo y junio y al medio aguinaldo.