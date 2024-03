Colectivos: desde este lunes rige la nueva tarifa en Paraná

Los nuevos valores

Primera sección

-Boleto general: $680

-Boleto primario: (AM) $68

-Boleto secundario: (AM) $170

-Boleto terciario y universitario: $204

-Boleto obrero: $442

-Boleto jubilado: $306

-Boleto nocturno: $884

-Franja horaria: $544

-Combinado: $680

Segunda sección

-Boleto general: $830

-Boleto primario: (AM) $83

-Boleto secundario: (AM) $207,50

-Boleto terciario y universitario: $249

-Boleto obrero: (AM) $539,50

-Boleto jubilado: (AM) $373,50

-Boleto nocturno: $1079

-Franja horaria: $664

-Combinado: $830

Cómo registrar la SUBE para abonar el Boleto Estudiantil Gratuito (BEGU)

En la Dirección de SUBE Paraná podrá ser tramitado el BEGU, que se otorga a estudiantes que tienen domicilio en Paraná y asisten a escuelas públicas o públicas de gestión privada; como así también el boleto estudiantil AM, que no es gratuito y se otorga a los escolares que no residen en Paraná o asisten a escuelas privadas de gestión privada. Se podrá hacer uso del beneficio cargado en las tarjetas de primaria y secundaria. Los requisitos solicitados para iniciar el trámite son:

- Constancia de turno

- Tarjeta SUBE

- DNI

- Constancia original de alumno regular sellada y emitida en 2024. También es válida la constancia emitida por el sistema SAGE.

-Los menores de 18 años están habilitados a realizar el trámite. Si lo realizaran sus padres o tutores sin el menor presente, estos deberán presentar constancia del parentesco (ejemplo: partida de nacimiento, lado trasero del DNI, etc).

- Los mayores de 18 años deberán hacer el trámite en persona, con excepción de las personas con discapacidad.

Cómo tramitar el Boleto Universitario

Los residentes en Paraná, podrán tramitar el Boleto Universitario personalmente o de manera online a través de Mi Paraná. Los demás deberán hacerlo de manera presencial con turno. Al momento de concretar el trámite se deberá presentar:

- Constancia de turno

- Tarjeta SUBE

- DNI

- Constancia original de alumno regular impresa, sellada y emitida en 2024.