El Papa León XIV: Qué se sabe de su viaje a Argentina

Los médicos del Papa León XIV le dieron en alta en base a los análisis de sangre, la evaluación de su estado clínico y una radiografía de tórax, indicó el Vatincano

Los médicos del Papa León XIV le dieron en alta en base a los análisis de sangre, la evaluación de su estado clínico y una radiografía de tórax, indicó el Vaticano

Los médicos del Papa León XIV le dieron en alta en base a los análisis de sangre, la evaluación de su estado clínico y una radiografía de tórax, indicó el Vaticano

El Papa León XIV recibió el alta este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma , donde fue intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar, y regresará al Vaticano. Según detallaron desde la Santa Sede, la decisión se tomó luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana.

"Los médicos han dado de alta a León XIV basándose en los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Vaticano" , informó a través de un comunicado el sitio Vatican News.

León XIV, de 71 años, fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

El Santo Padre mostró una evolución favorable. Retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria. Además, celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades de trabajo. Los estudios médicos complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si será necesario realizar tratamientos adicionales.

Luego del alta, el pontífice regresará al Vaticano. Según lo informado por la oficina de prensa oficial, el Sumo Pontífice tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, en lo que será su primera aparición pública después de la intervención.

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano: "El próximo viaje del papa León XIV dependerá de su salud"

El funcionario de la Santa Sede habló sobre la agenda del pontífice, que prevé una gira por Uruguay, Argentina y Perú en el mes de noviembre. Este viernes se difundió la primera foto desde que fue intervenido para extirparle un adecarcinoma de un pulmón

El primer viaje apostólico del papa León XIV a América Latina —programado del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú— quedó condicionado a la evolución médica del pontífice, que se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón realizada el martes pasado. “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien calificó la gira como “un viaje largo y exigente”.

Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado cambios oficiales en el itinerario, pero la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, añadió una nota de cautela al señalar que la recuperación podría demorar “más de lo esperado” y que podrían producirse modificaciones en el calendario de la visita al país, prevista a partir del 11 de noviembre.

En declaraciones al margen de un evento diplomático, recogidas por las agencias LaPresse y ANSA, Parolin indicó este jueves que la recuperación del pontífice “va bien”, pero dejó entrever que el ritmo del pontificado podría verse modificado. “La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, declaró.

El cardenal admitió que permanece preocupado por la salud del papa de 71 años, aunque matizó que esa inquietud también responde a la sorpresa que le provocó enterarse de que León XIV necesitaba cirugía. “Confío en la información que proporcionan los boletines médicos y, por lo tanto, tengo esperanza de que esta situación pueda resolverse lo antes posible”, añadió.

León XIV reaparecerá en público el domingo con el rezo del Ángelus

El Vaticano dijo este viernes que el papa realizará su primera aparición pública desde la operación: el domingo 18 de octubre liderará el rezo tradicional del Ángelus. El portavoz vaticano Matteo Bruni aseguró que el rezo “se llevará a cabo”, aunque no precisó si se transmitirá desde el propio hospital Gemelli de Roma —como hicieron papas anteriores durante internaciones— o desde otro lugar. Personal de medios del Vaticano fue visto tendiendo cables en el centro hospitalario para una posible emisión en vivo, informó Associated Press.

Las primeras imágenes del papa tras la intervención, difundidas este viernes, lo muestran celebrando misa en una capilla improvisada en el décimo piso del Gemelli y de pie sin asistencia. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana “confirman una mejora sostenida en su estado general”, indicó el último boletín médico firmado por el doctor Luigi Carbone, médico personal del pontífice, y el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital.

El pontífice habló con Putin

El Vaticano informó también que León XIV dialogó por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin, y le expresó su “profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson”, además de pedir un alto el fuego para permitir la entrega de ayuda humanitaria.

El comunicado médico previo precisó que la recuperación posoperatoria le permite llevar a cabo sus actividades diarias de manera completamente independiente. El papa nacido en Chicago retomó sus tareas de trabajo desde la habitación del hospital, donde se reunió con su jefe de gabinete y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria.

A León XIV se le diagnosticó adenocarcinoma pulmonar, la forma más frecuente de cáncer de pulmón, tras la cirugía del martes 13 de octubre en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención videoasistida que duró aproximadamente tres horas en el hospital Gemelli.

Los especialistas que lo atienden aguardan los resultados de estudios adicionales para determinar la composición molecular y genética precisa del tumor, si el cáncer se diseminó más allá del lóbulo extirpado y si será necesario algún tratamiento complementario.

Expertos externos al equipo vaticano han señalado un panorama alentador. “Los resultados son bastante buenos, con una supervivencia libre de enfermedad a cinco años superior al 80 % en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas”, indicó el doctor Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, citado por CNN.