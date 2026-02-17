Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Los festejos de carnaval en Gualeguay comenzaron respetando la tradición, pero con el correr de las horas se convirtieron en un accionar desmedido de la gente.

Los festejos de carnaval en Gualeguay comenzaron respetando la tradición, pero con el correr de las horas se convirtieron en un accionar desmedido de la gente. En la Plaza Constitución hubo quienes arrojaron los tradicionales globos llenos de agua, y otros que no respetaron a nadie, por lo que tuvo que intervenir la policía.

"En esto de hasta donde llegamos, me envían estos videos, es un montón muchachos!!! Esto no es jugar al carnaval! Esto ya es un descontrol, gente herida, llamados al 103 en donde la respuesta era que nada se podía hacer, sacan tierra de los canteros para hacer barro y tirar a la gente que pasa, hicieron caer gente que transitaba en moto, denuncias en la policía. ¿qué es lo que pasa? ¿Esto está bien? Se que los tiempos cambian y el juego de carnaval por lo visto también, pero el respeto al otro dónde está?".

Embed

Por otra parte, en la Plaza San Martín también los festejos de carnaval se convirtieron en cualquier cosa y una madre denunció que "energúmenos le tiraron un balde con hormigas a una criatura de 5 años que tuvo que ser atendida en el Hospital San Antonio".

Embed

Muchas personas lamentaron en redes sociales el accionar de las personas que ensuciaron una tradicional celebración.