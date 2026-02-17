Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguay

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Los festejos de carnaval en Gualeguay comenzaron respetando la tradición, pero con el correr de las horas se convirtieron en un accionar desmedido de la gente.

17 de febrero 2026 · 23:06hs
La policía tuvo que intervenir en los festejos de carnaval en Gualeguay.

Radio Gualeguay

La policía tuvo que intervenir en los festejos de carnaval en Gualeguay.
Así quedó la piel del niño agredido con hormigas.

Radio Gualeguay

Así quedó la piel del niño agredido con hormigas.

Los festejos de carnaval en Gualeguay comenzaron respetando la tradición, pero con el correr de las horas se convirtieron en un accionar desmedido de la gente. En la Plaza Constitución hubo quienes arrojaron los tradicionales globos llenos de agua, y otros que no respetaron a nadie, por lo que tuvo que intervenir la policía.

Agresiones en Gualeguay

Un seguidor de las redes de Radio Gualeguay denunció con videos y comentarios lo que pasó.

convocan a marchar por justicia para vanesa lopez en gualeguay

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

femicidio en gualeguay: denuncian que vanesa iba a acusar a camano y que la policia no la traslado

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

"En esto de hasta donde llegamos, me envían estos videos, es un montón muchachos!!! Esto no es jugar al carnaval! Esto ya es un descontrol, gente herida, llamados al 103 en donde la respuesta era que nada se podía hacer, sacan tierra de los canteros para hacer barro y tirar a la gente que pasa, hicieron caer gente que transitaba en moto, denuncias en la policía. ¿qué es lo que pasa? ¿Esto está bien? Se que los tiempos cambian y el juego de carnaval por lo visto también, pero el respeto al otro dónde está?".

Embed

Por otra parte, en la Plaza San Martín también los festejos de carnaval se convirtieron en cualquier cosa y una madre denunció que "energúmenos le tiraron un balde con hormigas a una criatura de 5 años que tuvo que ser atendida en el Hospital San Antonio".

Embed

Muchas personas lamentaron en redes sociales el accionar de las personas que ensuciaron una tradicional celebración.

Gualeguay Carnaval Policía
Noticias relacionadas
un dia tragico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de vanesa lopez en gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Detuvieron al sospechoso de haber matada a una mujer en Gualeguay.

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

asesinaron a una mujer en gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

la mitad del mundo, homenaje a mujeres cientificas en gualeguay

"La Mitad del Mundo", homenaje a mujeres científicas en Gualeguay

Ver comentarios

Lo último

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Ultimo Momento
Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Policiales
Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Ovación
River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

La provincia
Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Dejanos tu comentario