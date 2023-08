Candidata de Javier Milei prefiere "40 años de milicos"

Los candidatos de La Libertad Avanza, el partido de Milei, estuvieron el jueves en los estudios del Canal 6 RCV para agradecer a la comunidad el acompañamiento en las primarias, además comentaron cómo encararán la campaña de aquí a octubre. Pero sorprendieron cuando la candidata a viceintendenta hizo una abierta reivindicación de la dictadura y del terrorismo de Estado, que no fue advertida por ninguna de las personas que participaban de la entrevista.

If47SFpy4-4mBEZL.mp4

En el transcurso de la entrevista, Weimer afirmó: "Están hundiendo un país tan rico y tan poderoso como es Argentina, porque tenemos todo para estar bien, lamentablemente siempre ha estado gobernado por atorrantes y por sinvergüenzas. Y tenemos los 40 años de democracia del señor Alfonsín, que por qué en vez de darnos 40 años de democracia, no nos dio un año de democracia y 40 años de milicos y estaríamos mejor".

Luego agregó: "No habría tanta droga, no habría tanta delincuencia, no habría tanta inflación, no habría tantos planes sociales para las mamás solteras, no habría todo eso. Esto lo digo sin ánimo de ofender, pero hay muchas mujeres que tienen hijos por un plan social, porque hasta ese punto han llegado".

El video completo

Embed

Los candidatos de Javier Milei en General Ramírez ya se habían hecho virales durante la campaña previa a las PASO por lo llamativo de algunas de sus propuestas, como por ejemplo: intercambiar agua por asfalto con los países árabes.