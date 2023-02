Bordet pidió a los gremios docentes debatir "pero con los chicos en las escuelas"

El gobernador Gustavo Bordet visitó General Ramírez, donde entregó una ambulancia y firmó el acta para iniciar obras de gas. Al ser consultado por la negociación paritaria con los docentes remarcó: “Siempre nos pusimos de acuerdo. No hay razón para que los chicos no estén en clases”.

Luego remarcó: “Lo que pido ahora es que, con ese mismo criterio, podamos encontrar puntos razonables de acuerdo para estar siempre por encima de la inflación y poder ir morigerando los impactos que afecten. Así que en ese camino vamos a estar encontrando los acuerdos que necesitamos. Es importante que podamos estar debatiendo, pero que los chicos estén en la escuela. Eso es clave, porque siempre, más temprano que tarde, nos ponemos de acuerdo. Entonces no hay razón para que los chicos no estén en clases”.

El gobernador, que estuvo acompañado por el intendente de Ramírez, Gustavo Vergara y otras autoridades, entregó este viernes una ambulancia para el hospital de esa ciudad y firmó el acta para dar inicio a las obras de gas. También entregó aportes y la resolución para construir una nueva sala de nivel inicial. Al ser entrevistado por la prensa local destacó el trabajo conjunto y las acciones que se llevan adelante con los municipios.

"Junto al intendente avanzamos en distintas cuestiones en las que se vienen trabajando, como la licitación para la extensión de la red de gas. Son 5000 metros lineales que el intendente priorizó como necesario para la ciudad, y que también pasa por la escuela N°57 que es un obra que se había programado con anterioridad y no se había podido concretar", dijo Bordet.

Precisó que a esto se suma la entrega del decreto de adjudicación de la obra de remodelación de la escuela N° 27 y a la nueva ambulancia para el hospital. “Esto completa y mejora el poder llegar rápidamente en una emergencia o una solución rápida ante cualquier contingencia”, aseguró.

Salud

En temas sanitarios, Bordet aseguró que en su gestión hubo “una inversión realmente extraordinaria en materia edilicia y equipamiento, no sólo en ambulancia, sino en equipos que antes teníamos una demanda contenida. Hay equipamiento que han llegado a hospitales y centros de salud, pero también hemos trabajado mucho en el reconocimiento al personal de salud", remarcó.

Mencionó en este sentido la Ley de Enfermería “que es una ley que le da estabilidad, seguridad y reconocimiento a todo el personal de Enfermería de la provincia de Entre Ríos. Tener un marco normativo que regule su carrera era muy importante y fue aprobado por unanimidad por ambas Cámaras, y también, por otro lado, la necesidad de muchos años del pase a planta del personal y profesionales de salud. Son 1100 profesionales que estaban desde hace años con suplencias extraordinaria, en una situación de inestabilidad, los que pasaron a planta".

Luego indicó: "Tenemos una cantidad de acciones de gobierno en marcha. Muchas tienen que ver con obras, otras con apoyo a los sistemas productivos entrerrianos, otros con ir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y ayudando en el marco de emergencia y contingencia inflacionaria como la que tenemos y por eso hemos implementado Billetera Entre Ríos para que cualquier ciudadano que tenga domicilio en la provincia y más de 18 años, pueda comprar alimentos y medicamentos, y ahora útiles escolares, con un descuento del 30 por ciento en los comercios adheridos”.

Y acotó: “También hemos hecho un esfuerzo muy grande para quitar la presión tributaria de las facturas de luz. Hemos bajado al consumidor un 13 por ciento que era para el Fondo de Desarrollo Energético que se destinaba a obras energéticas de luz y agua. Esto significa un alivio fiscal importante para los consumidores”.

Más adelante, el gobernador afirmó: “Para los productores estamos eximiendo el impuesto Inmobiliario Rural a aquellos que fueron afectados doblemente por la sequía y también con líneas crediticias, entonces por ahí cuando se habla de que hay una alta presión tributaria en Entre Ríos la verdad es que lo que estamos haciendo es un esfuerzo enorme para bajarla porque todos estos beneficios fiscales se afrontan con rentas generales. Podemos hacerlo porque hay una provincia ordenada en sus números, en sus cuentas, que hoy nos permite llevar adelante estas acciones”, expresó.

Además, subrayó que su accionar apunta a “poder dejar a quien me suceda, una provincia que sea viable, que tenga orden, donde no haya disputas estériles por políticas, donde no se pelee por cosas que no le interesan a la gente y sí estemos pensando en nuestros vecinos, independientemente del posicionamiento político que tenemos. Después cuando lleguen las elecciones cada uno sabe qué es lo que vota y nosotros tenemos mucho para mostrar en ese sentido”.