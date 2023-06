Bono contribución a beneficio de gemelas con dispraxia verbal

bono.jpg

La semana pasada se llevó adelante una jornada sobre "Alertas en el desarrollo cognitivo y lingüístico y su impacto en el aprendizaje escolar" destinado a docentes de todos los niveles, padres y público en general. Declarado de Interés Educativo Departamental, lo recaudado fue a total beneficio de Euge y Guille para ayudar a financiar su tratamiento en La Rioja

Ahora, la docente volvió a recurrir a la solidaridad de la comunidad entrerriana para terminar de reunir el dinero necesario para realizar la terapia de las niñas.

Embed

"Gracias a este tratamiento y al plan que se pensó con el equipo de profesionales de La Rioja y Diamante, Euge y Guille han tenido avances significativos, pero vamos por más. Ellas necesitan volver al Instituto en el mes de Julio para poder ser reevaluadas, realizar el tratamiento intensivo y volver con un plan de trabajo para los meses siguientes", indicó a través de sus redes sociales.

Según explicó la instructora de Bomberos Voluntarios: "El pedido ya fue presentado en la Obra Social, pero hasta el momento no he recibido respuesta. Es por eso que nuevamente necesito de tu ayuda para lograr juntar el valor que implica éste tratamiento. Estamos muy cerca de poder lograrlo".

Para alcanzar el objetivo, la familia vende un bono contribución que tiene un costo de 500 pesos con fecha de sorteo el próximo 1 de julio. Los interesados en colaborar pueden comunicarse a través de las redes de facebook de Antonella Villa Sian o adquiriendo el bono en CreSer Centro Terapéutico (Alberdi 451, Diamante).

"Desde ya te agradezco por darle la posibilidad a mis hijas de acceder a este tratamiento que va a mejorar su calidad de vida. Y de corazón deseo que tu ayuda vuelva multiplicada", hizo saber la diamantina.

gemelas.jpg Gemelas. Este tratamiento intensivo del habla va a mejorar la calidad de vida de las pequeñas diamantinas.

El diagnóstico

La dispraxia verbal es un trastorno del habla en niños. Tienen problemas en la pronunciación de sonidos, sílabas y palabras. El cerebro tiene dificultad al planear mover las partes del cuerpo, los labios, la mandíbula y la lengua que se necesitan para hablar, es decir, el niño sabe lo que quiere decir pero tiene dificultad con la coordinación de los movimientos musculares para decir las palabras. Por eso se dice que la dispraxia verbal es más un probema motor.

"Euge y Guille llegaron al diagnóstico por un control de rutina a los 2 años. Ellas tenían muy poco vocabulario, nada de frases o palabras sino que balbuceaban. Entonces la pediatra me derivó con una fonoaudióloga, la fonoaudióloga hizo interconsulta con una terapista ocupacional y ellas me recomendaron una neuróloga y así arrancó el camino. La neuróloga les diagnosticó trastorno general del desarrollo porque había varias áreas implicadas. Ellas empiezan un tratamiento con fonoaudiología y terapia ocupacional. A los meses vuelvo con la neuróloga, ellas habían mejorado pero el lenguaje seguía sin aparecer, la comunicación estaba como descendida así que les diagnostica trastorno del espectro autista y además de seguir con sus terapias le agrega las sesiones de psicopedagogía. Euge y Guille avanzaron muchísimo; su fonoaudióloga empezó a trabajar un medio de comunicación alternativo llamado bimodal, que es el lenguaje verbal acompañando de un gesto, una seña. Así empezaron a comunicarse cada vez más, y cada vez hacían más señas y su intención de comunicarse se acrecentó. Así su fonoaudióloga empezó a sospechar de este diagnóstico de dispraxia verbal porque aumentaban en todas las áreas pero el lenguaje verbal seguía sin aparecer. Ellas hacían el esfuerzo por hablar pero las palabras no le salían. Me sugirió hacer una consulta con un especialista del Instituto María de la Paz de La Rioja que se especializa en niños con dispraxia verbal. Les hizo una evaluación y efectivamente ella concuerda. Después le llevé los estudios a la neuróloga para mostrarle la interconsulta con la especialista y bueno ellas se alejaron del trastorno del espectro autista para abocarse a un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje como es la dispraxia verbal", indicó Antonella en diálogo con UNO, en junio del 2022.