Beltrán Benedit: "Los gobernadores no fueron para nada inteligentes"

Antes de ser consultado por los acontecimientos recientes, Benedit comentó: " Se dicen muchas cosas y es importante que las posiciones estén claras. Mi postura es que estoy totalmente a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural". No obstante indicó: "Este proyecto es de la autoría de la diputada Bonacci que, si bien dialogó con quienes somos provida, tomó el apoyo de algunos como una firma y lamentamos que haya hecho esta presentación de manera inconsulta" . En este marco, el legislador manifestó no saber por qué la diputada santafesina "avanzó sola" y remarcó que tomó conocimiento de esta iniciativa a través de los medios de comunicación . "Esto no quiere decir que no vaya a apoyar todo lo que esté en esta línea" , consideró Benedit, "Hay que ser inteligentes para que estas leyes prosperen y hay que sacar una muy buena ley para que tenga consenso, sea justa y abarque todas las problemáticas, algo que lleva tiempo" .

Embed Estoy a favor de todos los proyectos que defienden la vida desde la Concepcion hasta la muerte natural. El proyecto de la Diputada @RocioBonacci es de su exclusiva autoría y presentación. https://t.co/5ObrTZwlIt — Beltrán Benedit (@BeltranBenedit) February 8, 2024

En este contexto se le consultó al diputado si mantuvo diálogo con Rocío Bonacci tras este acontecimiento e informó: "Le dije que se había apresurado en presentar esta enorme ley. Ella reconoció que sí, por lo que quizás quede ella sola como autora".

"El presidente está muy enojado"

Por otro lado, se inquirió al legislador nacional por su punto de vista luego de que la Oficina del Presidente publicara una lista con los legisladores que se posicionaron con uno o más artículos de la Ley Ómnibus y los calificara de "traidores" y, posteriormente, se anunciara la eliminación del Fondo Compensador del Interior, lo que genera un problema mayor al sistema de transporte público en el interior del país. "Es un problemón", opinó Benedit, "No se debería haber llegado a estas cosas". En este sentido agregó: "El gobierno nacional necesita el apoyo de las provincias para sacar adelante esta ley que era tan esperada y que no es otra cosa que la propuesta de campaña que votó la mayoría de los argentinos".

"A su vez", apuntó Benedit, "los gobernadores necesitan el apoyo del gobierno nacional pero ellos hicieron caer la ley. No veo inteligencia para enteder que algo particular pone en juego toda la ley y se pone en riesgo esa relación que debe ser de ida y vuelta donde en medio están los ciudadanos. Dijeron algo y no lo cumplieron. Los gobernadores no fueron para nada inteligentes con este tema".

Al ser consultado por si considera que el presidente, Javier Milei, toma estas decisiones por enojo hacia los gobernadores indicó: "El presidente está enojado, nos hicieron perder el tiempo a todos y a los argentinos les hicieron perder dinero. Los gobernadores se equivocaron y de una acción viene una reacción". Al referirse por la situación particular de la provincia, en la que Rogelio Frigerio afirma que la Nación no ha transferido fondos de ningún tipo, Benedit opinó: "¿Quién tiene que cuidar el bienestar de los entrerrianos y ser inteligente para que estas cosas no ocurran? De la máxima autoridad, que es el gobernador. Si yo fuera gobernador jamás se me hubiera ocurrido hacer algo así, es una vergüenza y un fracaso de la política".

"Esperemos que estas situaciones no sigan ocurriendo", aseveró el diputado y prometió: "La Ley Bases es la propuesta de un nuevo país, pero caímos bajo y es difícil salir sin sufrimiento, lo importante es que valga la pena. La gente debe tener fe y entiendo que será duro, pero valdrá la pena. En seis meses empezarán a cambiar las cosas". Finalmente se consultó a Benedit por las reacciones que tuvo el presidente mediante las redes sociales, a lo que respondió: "No sigo mucho las redes, así que no lo vi. No sé qué decir al respecto".