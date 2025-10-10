Pueblos Originarios repudian considerar el 12 de octubre el "Día de la Raza"

Pueblos Originarios se manifestaron en repudio por el cambio del día del respeto a la diversidad cultural, del 12 de octubre, al "Día de la Raza".

El Gobierno de Argentina anunció que este 12 de octubre se celebrará el 'Día de la Raza', como parte de la batalla cultural que libra contra lo que engloba como "progresismo de izquierda". Con este cambio se desestima la política anterior que consideraba a los pueblos originarios con una fecha que se reivindicaba el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La denominación proviene de 2010 cuando se buscó superar la visión eurocentrista de la fecha, que antes se conocía como "Día de la Raza", y pasar a enfocarse en los derechos humanos y la diversidad de todas las culturas con un día que promueve "la reflexión sobre la historia y el diálogo intercultural, reconociendo y valorando la riqueza de los pueblos originarios y afrodescendientes de América". Este cambio de

Sobre esta vuelta al pasado se expresó Héctor Senaqué Santomil, referente del pueblo Charrúa de Entre Ríos. En un comunicado enviado a UNO se resaltó el retroceso para los derechos humanos de los pueblos originarios .

Organizaciones de Pueblos Originarios de la provincia de Entre Ríos comentaron que hay un total desacuerdo con el gobierno nacional de llamar a este 12 de octubre el "Día de la Raza". Por tal motivo, sugieren otro tipo de nominación que sea un símbolo de libertad y no de estigmatización.

Comunicado del pueblo Charrúa

"Cuando un gobierno ya se viene manifestando abiertamente racista, con explicita crueldad e insensibilidad, con la ya decidida entrega de la soberanía, poniendo en serio riesgo al territorio, vulnerando de forma exclusiva a la mayoría de los argentinos, quitando los derechos y dejando en terapia a la democracia, es de esperar que lleve a cabo ese cambio al “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” por el mal llamado (que creíamos superado) “Día de la Raza”, que tanta tristeza ha causado.

Cuanto dolor nos atraviesa por los millones de mujeres, hombres, niños y ancianos, torturados y asesinados en actos genocidas, de los mas grande que se haya conocido en la historia a de la humanidad, como lo ocurrido en nuestro continente Abya Yala, desde que Colón pisó tierra habitada, desde hace más de 13 mil años, por más de 800 pueblos indígenas.

Esto nos pone en una situación de derrumbe del sentido humano y en la necesidad de volver a mostrar la llaga de nuestra historia y de plantearnos movilización, repudio y pronunciamiento contra esta decisión. La deshumanización que promueve el presidente Javier Milei como la naturalización de la violencia simbólica y la violación de las leyes de la constitución, de los pactos y los tratados internacionales, nos pone en un escenario de alerta y de imperiosa necesidad de unidad para denunciar en conjunto esta maldad que avanza.

En este 12 de octubre, como hemos venido proponiendo desde la comunidad "Charrúa Etriek" de Villaguay, Entre Ríos, como también desde las organizaciones indignas del país, seguimos insistiendo en que este día sea denominado “Día de la Memoria, Verdad, Territorio e Identidad de los Pueblos Originarios de Abya Yala". En esta fecha debemos ser un solo grito de libertad, de la verdadera y no la que nos oprime, nos estigmatiza o nos vulnera.

Sentimos cotidianamente el incremento del racismo desde que nos gobierna Milei. Incesantemente viene vapuleando contra la dignidad de los pueblos de forma incesante e irracional, pero con una crudeza por demás peligrosa. No podemos seguir a merced de las arremetidas que nos lleva a una situación de suma gravedad y de irreversibles consecuencias. La reparación histórica que venimos demandando desde los pueblos milenarios, prexistente al estado, se convierte en un papel que rompen en nuestra propia cara. Desde allí podemos ver rotas las miradas de tantos hermanos y hermanas que conviven con las violencias, las persecuciones, los maltratos, las discriminaciones, cotidianamente y se nos viene las imágenes de los cuerpos vejados, violados, azotados, descuartizados, quemados, asesinados, de nuestros ancestros, en este proceso de colonización que no se ha detenido nunca.

Ante esta situación repudiable es imprescindible que en las agendas políticas de todos los sectores que vienen siendo vulnerados, de las organizaciones sindicales o sociales, se manifiesten junto a nosotros; también pretendemos que desde nuestro gobierno provincial y de las intendencias no respondan en adhesión a esta propuesta que nos lleva a perder en materia de derechos humanos y a que rija desde el estado el racismo que reivindica los genocidios a nuestros pueblos. En ese sentido, además de verse afectado profundamente nuestra identidad indígena, también afecta a las identidades afrodescendientes, migrantes de los pises de la Patria Grande, Abya Yala, y a los sectores populares que en su mayoría provienen de estas identidades ancestrales.

Mar it ancat inchalaguat ug hiumén udimar dik etriek indígena ug Abya Yala, basucadé. Que el gran fuego interior de los pueblos libres y de verdad indígenas de Abya Yala, se levante. Agrego que particularmente este 12 de octubre izaremos la bandera Charrúa en la plaza principal de Villaguay, junto algunos integrante de la comunidad Charrúa Etriek. ¡Racismo Nunca Más!. - Hector Senaqué Santomil, referente del pueblo Charrúa de Entre Ríos.