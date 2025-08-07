Rogelio Frigerio confirmó una alianza con La Libertad Avanza en Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio confirmó el acuerdo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de octubre. "No queremos que vuelva el populismo, la demagogia y la corrupción", afirmó el mandatario. En el espacio también estarán el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE y el Partido Libertario.
El gobernador Rogelio Frigerio confirmó el acuerdo en redes sociales. "No queremos que vuelva el populismo, la demagogia y la corrupción", afirmó.
En sus redes sociales, el Gobernador expuso las convicciones que lo llevaron al acuerdo con LLA.
"Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción. Y lo estamos cumpliendo, haciendo reformas estructurales que no sólo ordenaron y transparentaron la gestión, sino que marcaron un rumbo claro: el fin de los privilegios para la política y las soluciones concretas para la gente", manifestó el Gobernador.
Luego expresó: "Es por eso que hoy decidimos ir juntos aquellos que apostamos por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia. Los que defendemos al campo y al sector productivo. Los que queremos seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo".
Al confirmar la alianza, Frigerio señaló: "Quiero contarles que firmamos el acuerdo del frente electoral entre el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie".