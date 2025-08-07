Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio confirmó una alianza con La Libertad Avanza en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó el acuerdo en redes sociales. "No queremos que vuelva el populismo, la demagogia y la corrupción", afirmó.

7 de agosto 2025 · 21:12hs
El gobernador Rogelio Frigerio confirmó el acuerdo en sus redes sociales.

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio confirmó el acuerdo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de octubre. "No queremos que vuelva el populismo, la demagogia y la corrupción", afirmó el mandatario. En el espacio también estarán el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE y el Partido Libertario.

La palabra de Rogelio Frigerio

En sus redes sociales, el Gobernador expuso las convicciones que lo llevaron al acuerdo con LLA.

"Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción. Y lo estamos cumpliendo, haciendo reformas estructurales que no sólo ordenaron y transparentaron la gestión, sino que marcaron un rumbo claro: el fin de los privilegios para la política y las soluciones concretas para la gente", manifestó el Gobernador.

Luego expresó: "Es por eso que hoy decidimos ir juntos aquellos que apostamos por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia. Los que defendemos al campo y al sector productivo. Los que queremos seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo".

Al confirmar la alianza, Frigerio señaló: "Quiero contarles que firmamos el acuerdo del frente electoral entre el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie".

