Alquileres: facultad ofrece herramienta para sus estudiantes

"Cabe destacar, que esta Unidad Académica no participa en la intermediación, desconoce las condiciones de las ofertas y no se responsabiliza por los acuerdos que se realicen entre las partes. Es meramente una herramienta para que ambas partes puedan contactarse. Vale aclarar que no se dispone de acuerdos con locadores ni tampoco se realizan desde la Facultad recomendaciones para su selección", sostuvieron.

Posteriormente se hace referencia a un link donde ingresar y realizar la consulta por parte de los estudiantes y sus familias. "Las/os estudiantes y sus familias podrán ingresar al documento para ver las opciones que la comunidad de la ciudad tiene para ofrecerles".

Conseguir un lugar para vivir en el período de estudio es un dilema de todos los años para los estudiantes, además, desde el viernes pasado entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, entre otras cosas, derogó la ley de alquileres.

Así que los acuerdos que se celebren en esta época estarán regidos por el actual DNU, que tiene entre sus puntos la eliminación del plazo obligatorio de tres años para cerrar un acuerdo entre el propietario y el inquilino. Por otra parte, se habilita el pago de los contratos en dólares o cualquier otra moneda extranjera y se determina que las partes podrán acordar el ajuste del valor de los alquileres mediante cualquier índice que crean conveniente.

Detalle

La Facultad de Bromatología posee una sede en el centro de Gualeguaychú, ubicada en 25 de Mayo 709 y su Polo Educativo se encuentra en Presidente Perón 1154. En dicha facultad se pueden cursar las siguientes carreras presenciales: Licenciatura en Bromatología, Licenciatura en Nutrición, Tecnicatura Universitaria en Química, Farmacia, Bioquímica y Medicina Veterinaria que posee un título intermedio que es la Tecnicatura Universitaria en Mejoramiento Animal. Además ofrece la carrera a distancia: Tecnicatura en Control Bromatológico.