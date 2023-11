Almaceneros: "Mayoristas subieron los precios hasta un 50%"

El consumo viene en caída tras las subas de precios.jpg El consumo viene en caída tras las subas de precios

Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de una despensa en la zona sur de la capital entrerriana contó a UNO: “Hasta ahora era habitual que vinieran subiendo las cosas, pero el martes los mayoristas enloquecieron y mandaron listas con incrementos de entre un 25% y un 40%. Encima faltan muchas cosas de consumo masivo. Uno sabe qué pensar, si esconden la mercadería especulando o tratando de hacer un colchón ante una posible devaluación”.

No obstante, aclaró que las subas se registraron en los mayoristas, pero no en las fábricas. “No fueron todos iguales. Hubo uno que aumentó alrededor de un 40%, después otros mayoristas aplicaron un 25% o un 30%. Pero lo que yo puedo comprar directo, que es muy poco y que es mercadería de primeras marcas, como Coca Cola, la Serenísima, La Virginia, entre otras, no enviaron listas nuevas, es decir que no aumentaron, porque sino automáticamente mandan los nuevos precios”, observó.

“La carne ayer subió también un poquito, pero no llegó al 10%, fue un 5% más o menos. Y el agua mineral también aumentó, está alrededor de 700 pesos la de 1,5 litros. Pero lo que más se incrementó fueron los fideos secos, en algunas marcas más del 50%. También subió mucho el pan y los derivados de la harina, pero en el caso de los fideos fue una barbaridad y en primeras marcas no bajan de 1.000 pesos, además hay poca variedad. Lo mismo pasa con el arroz, tenemos sólo dos o tres marcas, cuesta conseguir más y no hay referencia de precios”, sostuvo Sarli, quien remarcó que hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar con los valores de los alimentos y el abastecimiento en las próximas semanas.

Almaceneros 2.jpg Almaceneros advierten fuertes subas de alimentos

Por su parte Horacio, propietario de un autoservicio de calle Churruarín, señaló: “Llegó una lista de Arcor, que tiene además varias marcas, y ellos aumentaron un 10% esta semana, pero la semana pasada y la anterior hubo aumentos bruscos en todo lo que es fideos, arroz, y en aceites. Los fideos subieron un 40%. La verdad que es mucho, y a mí como comerciante me da cosa poner un paquete de fideos de primera marca a más de 900 pesos. Además, Molinos San José tiene suspendida la venta desde el jueves pasado, no vende y no sabemos si es porque no tienen un precio relativo”.

“Todo lo que es agua mineral también subió mucho, argumentando que el costo de los envases es muy caro y entonces que tienen que aumentar el producto; estamos hablando de subas de un 35%. Un bidón que yo vendía a 700 pesos lo tengo que poner ahora a 1.000 pesos”, añadió.

Sobre los productos navideños que ya están apareciendo en las góndolas, estimó que la suba con respecto al año pasado ronda el 100%. “Calculo que están al doble que en esta fecha en 2022. Una sidra arranca en 1.300 pesos y un pan dulce de una marca que es el que venden muchos negocios porque suele ser económico arranca en 950 pesos”, subrayó.

Asimismo, reflexionó: “Se nota que a la gente cada vez le cuesta más comprar. Entre los medios de pago que tenemos, se nota que usan más la Billetera Entre Ríos para poder ahorrar algo, y también se ve mucho más la tarjeta de crédito. Yo trabajo en un pago nomás, porque sino tenemos que aplicar al menos un 20% de recargo. La gente aprovecha igual a comprar y pagar el mes que viene”.

Almaceneros.jpg Fideos y derivados de la harina fue lo que más subió: alrededor de un 50%

En tanto, Andrés, quien tiene una rotisería en la zona céntrica de Paraná, sostuvo que muchos de los insumos que utiliza registraron importantes incrementos en los últimos días, aunque fueron dispares. En este marco, comentó que le avisaron que hoy habrá un ajuste del precio de la harina. Al respecto, precisó: “Nos dijeron que la bolsa de 25 kilos de harina 0000 se va a 2.200 pesos y la de harina 000 a 1.700 pesos”.

“En cuanto a la verdura, hay aumentos normales por la temporada. Pensé que iba a aumentar la papa y el tomate, pero en general se están manteniendo. La cebolla sí está teniendo un repunte bastante interesante y una bolsa que salía la semana pasada 2.500 ahora cuesta 4.000 pesos, pero creo que debe ser estacional”, sostuvo el comerciante.

También hizo referencia al valor de la carne: “Me avisaron que entre mañana y el viernes va a subir la carne vacuna, desconozco cuánto y por qué va a ser el aumento, y además van a subir el pollo y el huevo. Con la carne de cerdo me pasó que pedí un listado de precios ayer y no había, por lo tanto probablemente también aumente”, indicó.

Medidas

Para contener la aceleración de precios, la Secretaría de Comercio de la Nación avanzó en negociaciones con las empresas para reflotar el programa Precios Justos, que rige para grandes supermercados pero no para los comercios de cercanía.

En este sentido, señalaron que se acordó que el Programa tenga un aumento entre el 5% y el 12%, según sector, durante noviembre y en diciembre habrá otro incremento del 8%.

Desde el organismo, a cargo de Matías Tombolini, confirmaron que "se estarán reuniendo con referentes de la industria alimenticia para negociar y garantizar abastecimiento. Estamos en una transición y los acuerdos son voluntarios hasta el 30 de noviembre y por eso las empresas tienen sus beneficios”, señalaron a Télam desde dicha Secretaría.