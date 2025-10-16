Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Uno Entre Rios | La Provincia | Alfredo Bovier

16 de octubre 2025 · 15:16hs
Después de más de siete meses de espera, Alfredo Bovier, el paranaense de 66 años que sufrió un ACV el 15 de marzo pasado mientras se encontraba en Costa Rica, finalmente pudo regresar a su casa, en Paraná. Arribó esta madrugada a Entre Ríos, tras aterrizar primero en Buenos Aires. Su llegada se concretó en medio de la preocupación y la expectativa de su familia, que lo recibió con alivio y alegría.

Ileana, hija de Bovier, contó a UNO: "Por fin llegaron mis padres y mi hermana. Llegaron a Paraná en ambulancia desde Buenos Aires y vinieron directamente al hospital para hacerle los controles de rutina a las 3:10 de la madrugada".

El viaje, aunque fue largo, transcurrió sin inconvenientes: "A las 4 de la mañana estaban entrando a casa. El viaje fue bueno, pero perdieron el vuelo que tenían previsto a Sauce Viejo, por eso tuvieron que esperar para poder llegar a casa", agregó Ileana.

La familia se mostró agradecida por el acompañamiento recibido: "Él está muy bien, vino contento. Ahora empezaremos a organizar cosas, como obra social y otras cuestiones. Desde ya, agradecidos todos con el apoyo de ustedes en todo momento", concluyó la hija de Bovier.

El regreso de Alfredo Bovier marca un momento de tranquilidad para su familia y allegados, quienes esperan poder retomar la rutina junto a él y continuar con los cuidados necesarios tras su traslado.

Los momentos más difíciles quedaron atrás

Fue en el marco de un viaje familiar que se había convertido en el sueño más esperado: reencontrarse con una de sus hijas, después de varios años. Su historia conmovió a toda la comunidad y movilizó una enorme red de solidaridad que hizo posible su retorno. Su otra hija residente en Paraná, Ileana Bovier, había relatado a Radio La Red Paraná 88.7 los difíciles meses que vivieron desde aquel episodio que cambió sus vidas.

“Mi papá viajó junto a mi mamá para visitar a mi hermana, que hacía cuatro o cinco años se había ido a vivir a Costa Rica. Era un viaje muy ansiado, pero apenas una semana después de llegar, sufrió un ACV. Fue algo totalmente inesperado. Estaban en un lugar donde no había un hospital cerca, así que todo fue muy grave y de urgencia”, recordó Ileana.

LEER MÁS: Amor y solidaridad: Alfredo Bovier volverá a Paraná, tras sufrir un ACV en Costa Rica

Desde entonces, comenzó un largo proceso de internación, rehabilitación y gestiones para poder traerlo nuevamente a la Argentina.

“Todo este tiempo, desde marzo hasta ahora, vivimos con el corazón en la boca. No sabíamos cómo resolverlo, porque mis papás no podían volver. Fue una situación durísima, pero hoy estamos felices porque por fin se concreta su regreso”, expresó emocionada.

Alfredo Bovier Paraná Viaje ACV regreso
