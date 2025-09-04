Uno Entre Rios | La Provincia | prevención

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Muchos fallecimientos por eventos cardíacos se deben a que "la arteria del corazón se tapa con placas de colesterol". La prevención es fundamental

Valeria Girard

Por Valeria Girard

4 de septiembre 2025 · 08:23hs
Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

En los últimos días se conoció la noticia de dos muertes de personas en distintos puntos de Entre Ríos. Según supo UNO, un hombre de 56 años murió el lunes 1° de septiembre luego de sufrir un problema cardíaco mientras caminaba por el parque Gazzano en Paraná. El sábado otro hombre murió en San Carlos en la zona del parque San Carlos de Concordia mientras realizaba actividad deportiva. Un hecho similar sucedió en el mes de junio, cuando una mujer también se descompensó mientras corría, pero fue asistida inmediatamente por dos médicos que pasaban por el lugar, también haciendo deporte. En esa oportunidad, la mujer salvó su vida gracias a la rápida intervención de los deportistas que con conocimientos médicos realizaron RCP.

"La necesidad de iniciar los cuidados cardiovasculares y la prevención mucho antes de lo que comúnmente se piensa. A partir de los 35 años, el cuerpo comienza a manifestar las consecuencias de hábitos de vida arraigados y es crucial tomar medidas preventivas", expresó la cardióloga Natalia Salcedo al ser consultada sobre si estos incidentes fatales pueden prevenirse, sobre la diferencia entre muerte súbita e infarto y cuáles son los factores de riesgo.

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

entre rios: el frio se hace sentir y las temperaturas continuaran bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

¿Por qué los 35 años son un punto de inflexión?

Según la especialista, la mayoría de los fallecimientos por eventos cardíacos en personas de mediana edad, como los infartos, se deben a que "la arteria del corazón se tapa con placas de colesterol". Estas placas "empiezan a crecer después de los 35", debido a que los factores de riesgo adelantaron la edad de aparición de la enfermedad. Es por ello que, a partir de esta edad, los chequeos médicos buscan activamente la presencia y el grado de estas placas.

"La placa de colesterol que se hace grande y puede generar complicaciones a los 35, 40 o más adelante, empieza a formarse desde los 15 años", advirtió la doctora Salcedo y destacó que lo que uno ve al final es la historia de algo que comenzó muchos años atrás. "Incluso, se observado estrías grasas, las primeras etapas de estas placas, en autopsias de bebés de madres con alimentación deficiente, obesas o diabéticas. O sea, que ya cuando nacen ya empiezan a tener esas plaquitas. Por eso es muy importante también la alimentación de la madre, de la mujer embarazada".

alerta cardiovascular
Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

"La mayoría de estas personas que mueren es por un infarto, es porque la arteria del corazón se tapa con placas de colesterol y obstruye el flujo sanguíneo, esa placa de colesterol empieza a crecer después de los 35 ponerle, porque hoy en día con los factores de riesgo se adelantó en edad la enfermedad. Es por eso que después de los 35 , cuando se hacen los chequeos médicos, se busca si esta placa de colesterol puede estar presente o en qué grado aparece porque es la que termina tapando la arteria, provocando un infarto agudo y generando esta muerte súbita", aclaró la entrevistada.

"Hoy en día más que de la cantidad, se habla de un colesterol oxidado, que es el que se considera más problemático, no solo por su cantidad sino por su calidad. Es el colesterol que se adhiere fuertemente a las arterias, volviéndose peligroso cuando los factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo, el estrés, el sedentarismo, la alteración del sueño y la mala alimentación lo transforman mediante la oxidación", señaló.

El colesterol alto no es exclusivo de personas con sobrepeso. Es un problema multifactorial donde influye tanto la cantidad como la calidad del colesterol. La interacción entre la genética y el medio ambiente es fundamental: si hay predisposición genética a tener más colesterol, es vital evitar que los factores de riesgo del medio ambiente lo oxiden y lo conviertan en peligroso.

Muerte súbita e infarto

Muchos suelen utilizar muerte súbita e infarto como sinónimos, pero son conceptos diferentes. "La muerte súbita ocurre de forma inesperada en una persona aparentemente sana, generalmente debido a problemas cardíacos. La mayoría de las veces, los síntomas se desencadenan poco antes del deceso. No es el deceso de alguien con una enfermedad terminal, sino de alguien que se levantó a la mañana, hizo todo como lo hace siempre y falleció de repente", señaló Salcedo. Por otro lado, el infarto es causado por una oclusión de una arteria coronaria, lo que impide el flujo sanguíneo a una parte del corazón y puede derivar en una fibrilación ventricular, donde el corazón pierde su capacidad de contraerse y el paciente fallece si no recibe atención inmediata", explicó. "El infarto es causado por una oclusión de una arteria coronaria, lo que impide el flujo sanguíneo a una parte del corazón y puede derivar en una fibrilación ventricular, donde el corazón pierde su capacidad de contraerse y el paciente fallece si no recibe atención inmediata".

El infarto es la causa subyacente de la mayoría de las muertes súbitas. Es decir, "la muerte súbita es una consecuencia, el infarto es una causa".

Cuidar el corazón

La enfermedad coronaria es, desde hace años, la causa número uno de muertes en Argentina y en el mundo.

Para cuidar el corazón y la salud en general, las recomendaciones son claras y deben ser constantes:

Actividad física con prescripción médica: no basta con "hacer ejercicio". La actividad física debe ser "según prescripción médica, como si fuera una receta más". Debe adaptarse a las condiciones físicas, edad y capacidad de cada persona. El error común de personas mayores que evitan el ejercicio de fuerza debe ser corregido.

  • Alimentación saludable: una dieta "variada, baja en sodio" es crucial y debe implementarse desde la niñez. La alimentación de la madre durante el embarazo también juega un papel fundamental.
  • Gestión del estrés: en lugar de intentar no estresarse -lo cual es "imposible" en la vida actual, consideró la médica- se debe aprender a "hacer gestión del estrés", desarrollando herramientas para afrontar los obstáculos diarios.
  • Sueño adecuado: esencial para cualquier órgano del cuerpo, incluyendo el corazón.
  • Controles médicos regulares: A partir de los 35 años, se recomienda un chequeo anual. Si existen factores de riesgo (como hipertensión, tabaquismo, estrés, sedentarismo, antecedentes familiares) o problemas de salud preexistentes, los controles deben ser más frecuentes.

6° Weekend de Cardiología del Ejercicio

6° Weekend de Cardiología del Ejercicio es un evento de dos días, del 3 y 4 de octubre de 2025, organizado por el Comité de Cardiología del Ejercicio de la FAC en Paraná. La actividad incluye una amplia gama de temas relacionados con la salud cardiovascular, el deporte y la rehabilitación. Los asistentes podrán participar de talleres prácticos sobre reanimación cardiopulmonar, conferencias con expertos sobre temas como bebidas energizantes, nutrición deportiva y el corazón consciente, y mesas redondas que abordan la fragilidad en adultos mayores, cardiopatías congénitas, muerte súbita en el deporte y rehabilitación cardíaca. También se presentarán paneles de discusión sobre lesiones deportivas y estrategias de prevención, y se realizará un homenaje a pioneros en la rehabilitación cardíaca.

jornada cardiología

prevención alerta cardiovascular colesterol
Noticias relacionadas
El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales.

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El granizo afectó a las quintas citrícolas del norte entrerriano.

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El maíz y la soja fueron los de mayor rentabilidad en Entre Ríos durante la campaña 2024/25.

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

El Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

Paraná: el Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

Ver comentarios

Lo último

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Ultimo Momento
Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

Policiales
Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Ovación
Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

La provincia
Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

Dejanos tu comentario